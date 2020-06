Matti Vanhanen US:lle: Saatan antaa pääministerille huomautuksen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puhemies tulee huomauttamaan hallitusta eduskunnan työjärjestyksen rikkomisesta.

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.) kertoo Uudelle Suomelle, että hän tulee antamaan hallitukselle huomautuksen eduskunnan työjärjestyksen rikkomisesta. Asia liittyy kirjallisiin kysymyksiin vastaamiseen.

– En ole vielä muotoa päättänyt, mutta ilman muuta tulen huomauttamaan siitä hallituksen suuntaan. Kysymykseen pitää vastata laissa säädetyssä määräajassa, Matti Vanhanen sanoo US:lle.

– Saattaa olla, että teen sen suullisesti pääministerin kanssa. Se on ehkä se todennäköisin ratkaisu.

Hallitus on vastannut opposition jättämiin kirjallisiin kysymyksiin myöhässä toistuvasti. Verkkouutiset kertoi tiistaina, ettei kansanedustaja Pauli Kiurun (kok.) saanut urheilukatsomoihin liittyvään kysymykseensä vastausta ajoissa. Käsittelyssä on ollut epäselvyyksiä, ja vastausta on palloteltu kahden ministerin, urheiluministeri Hanna Kososen (kesk.) ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) välillä.

Eduskunnan työjärjestyksen mukaan vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys toimitettiin valtioneuvostolle. Kiurun kysymys jätettiin hallitukselle 11. toukokuuta, eikä siihen oltu vastattu 2. kesäkuuta mennessä.

Puhemies Matti Vanhasen mukaan kysymyksiin pitää vastata määräajassa. Hänen mukaansa vastaus on koko hallituksen, vaikka kysymyksiin vastaakin yksi ministeri.

– Se on hallituksen vastaus aina, Vanhanen sanoo.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun eduskunnan työjärjestystä ei ole noudatettu. Juuri perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on vastannut ennenkin myöhässä Pauli Kiurun kirjallisiin kysymyksiin. Vastauksia on myös pidetty ministerille epäsopivina ja jopa ala-arvoisina.

