Matti Vanhanen: Olen valmis puolustamaan lähes miljardin ylitystä ensi vuodelle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtiovarainministeri luetteli erilaisia syitä, miksi kehykset ylittyvät selvästi.

Valtioavarainministerin Matti Vanhanen avasi hallituksen kehysriihen tiedotustilaisuudessa isoja menokehysten ylityksiä. Ne ylittyvät lähes miljardilla ensi vuonna ja vuonna 2023 vielä 500 miljoonalla.

– Olen valmis puolustamaan lähes miljardin ylitystä vuodelle 2022. Vuodelle 2023 ylitys on 500 miljoonaa eli suunta on aleneva, Vanhanen sanoi.

Valtiovarainministeri halusi erityisesti selvittää ensi vuoden roimaa ylitystä. Listalla olivat muun muassa sote-uudistuksen ict-muutoskustannukset (175 meur), rahapelitoiminnan tuottojen väheneminen (200 meur) ja EU-jäsenmaksu tarkentuminen (210 meur).

Valtiovarainministerin kansliapäällikkö Juha Majanen arvioi aiemmin päivällä Verkkouutisille, että hallituksen päättämät menokehyksen ylitykset ovat poikkeukselliset ja isot suhteessa siihen, mikä oli valtiovarainministerin pohjaesitys. Esityksessä oli pyrkimyksenä pysyä kehyksissä, mutta hallituksen viisikko päätti toisin.

– Riihi käytiin erittäin haastavassa vaiheessa, pandemia on päällä ja sen jäljet ovat pitkät. Jälkiä on tarvetta korjata. Myös Suomen velkakestävyydestä on huolehdittava, Vanhanen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Vanhasen mukaan hallitus pyrkii parantamaan teollisuuden investointiympäristö. Hallitus muun muassa selvittää Viron verotusmalliin siitymistä, jossa yritykseen jätetyt voitot jätetään verottamatta ja vasta ulosotetut verotetaan.