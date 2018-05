Matti Vanhanen MTV:lle: Pelkään, että Kim Jong-un ei uskalla liikahtaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

USA:n ja Pohjois-Korean johtajien huipputapaaminen saattaa toteutua.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen (kesk.) arvioi, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump käyttää Korean neuvotteluja jo nyt vaaliaseena.

– Trumpilla on iso halu käydä näitä neuvotteluja julkisuudessa. Varmasti monien muiden maiden kanssa valmistelut tehtäisiin enemmän piilossa ja sitten julkistetaan, kun kaikki on valmista. Trumpilla on toisenlainen tapa. Onko se tehokkaampi, siihen en lähde ottamaan kantaa. Toivottavasti ydinaseista saadaan jonkinlainen neuvottelutulos aikaan.

– Pahoin pelkään, että Pohjois-Korean johtaja (Kim Jong-un) ei uskalla liikahtaa säilyttääkseen valtansa, Matti Vanhanen sanoo MTV:n Huomenta Suomessa.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola nostaa esille neuvotteluissa tapahtuneet yllätyskäänteet.

– Ensin luvataan pitää huipputapaaminen eli annetaankin Pohjois-Korealle, mitä se on aina halunnut ja sitten yhtäkkiä tajutaankin, että mitä tässä on tapahtunut ja sitten yritetään sitä vähän perua. Nyt näköjään tapaaminen onkin realisoitumassa, sillä Yhdysvaltain neuvottelijoita on lähetetty viikonlopun aikana Pohjois-Koreaan. Katsotaan nyt, mitä tapahtuu, Aaltola sanoo.

Trump perui tapaamisen Kimin kanssa viime torstaina. Hän sanoi viikonloppuna, että Yhdysvallat on käynyt Pohjois-Korean kanssa antoisia keskusteluja ja että maiden välinen huippukokous voi olla sittenkin mahdollinen alkuperäisen suunnitelman mukaisesti 12. kesäkuuta.

Kimin kerrotaan sitoutuneen Korean niemimaan ydinaseettomuustavoitteeseen ja haluavan tapaamisen toteutuvan alkuperäisen aikataulun mukaisesti.