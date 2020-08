Matti Vanhanen MTV:lle: Kilpailukyvystä hälyttäviä merkkejä

Valtiovarainministerin mukaan terveyskriisin rinnalle uhkaa tulla talouskriisi.

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) mukaan hallituksessa ei ole suurta kiistaa työllisyystoimien aikatauluista. Hallitusohjelman mukaan syksyn budjettiriihessä tulisi tehdä päätökset, joilla saadaan 30 000 uutta työllistä. Pääministeri Sanna Marin (sd.) on kuitenkin antanut ymmärtää, että päätöksiä voidaan lykätä myöhemmäksi. Keskustasta on taas vaadittu ohjelman aikataulussa pysymistä.

– Sisällöt ovat ratkaisevia. On syytä selventää, että valtio ei näitä työpaikkoja perusta vaan ne perustetaan yrityksissä, Matti Vanhanen toteaa MTV:n Uutisaamussa.

– Valtio voi huolehtia siitä, että työvoiman tarjonnan määrä kasvaisi pitkäjänteisesti. Eli siinä vaiheessa kun kysyntää tulee markkinoille, ruvetaan tekemään investointeja – olisi investoijilla käsitys siitä, että Suomi on kilpailukykyinen paikka investoida ja että täällä on työvoimaa saatavissa, hän jatkaa.

Valtiovarainministerin mukaan työllisyyden kohtaanto-ongelma on tällä hetkellä suuri. Suomen kilpailukyvyn isoina ongelmia kilpailijamaihin verrattuna hän pitää väestökehitystä ja sijaintia. Vanhasen mukaan on suuri riski, että viennin tulevat ongelmat heijastuvat investointeihin.

Vanhanen kommentoi myös SDP:stä ja vasemmistoliitosta viime aikoina tulleita kuuden tunnin työpäivää koskevia avauksia. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) on esittänyt, että kuuden tunnin työaikaa pitäisi kokeilla jo tällä vaalikaudella. Vanhaselta kysytään suoraan, onko tällaista kokeilua tulossa.

– Ei ole, valtiovarainministeri vastaa.

Terveyskriisistä talouskriisiin

Matti Vanhasen mukaan riskinä on, että koronaviruspandemian aiheuttaman terveydellisen kriisin rinnalle tulee talouskriisi, joka etenee ”ketjureaktiona yrityksestä toiseen”, vaikka epidemia saadaankin kuriin.

– Tämä riski on tällä hetkellä viennin edessä olevien vaikeuksien takia todella lähellä, Vanhanen sanoo.

Ministeri ei lähde kommentoimaan laajemmin UPM:n Kaipolan tehtaan sulkemista.

Hänen mukaansa epidemiaa seuraa maailmalla kova talouskasvu, ja niissä tarjouskilpailuissa Suomen viennin on oltava kilpailukykyinen.

– Siitä on tällä hetkellä aika hälyttäviä merkkejä, että näin ei olisi, Vanhanen toteaa.

Valtiovarainministerin mukaan finanssikriisin tapahtumat näyttävät toistuvan.

– Vientimarkkinoilla toimitaan niin sanotun jälkisyklisesti, vaikutus tulee myöhemmin. Tässä on hyvin paljon samoja merkkejä olemassa. Tästä on syytä olla huolissaan. On tehtävä kaikki se, mitä ylipäätään on tehtävissä viennin kilpailukyvyn hyväksi.

Matti Vanhanen muistuttaa kuitenkin, ettei valtio ole kaikkivoipa tai voi tehdä nopeassa ajassa paljoa.