Matti Vanhanen IS:lle: Mustanmeren kriisi voi olla alkua jostain pahemmasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan mukaan Suomen tulee tukea EU:ta tilanteen ratkaisemisessa.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Matti Vanhanen (kesk.) kertoo pitävänsä viikonloppuna kärjistynyttä Mustanmeren tilannetta vakavana.

Hän painottaa Ilta-Sanomille, ettei Venäjän ja Ukrainan valtioiden välille ole toistaiseksi syntynyt virallista yhteenottoa. Tilanne on silti hyvin räjähdysherkkä.

– Kyllä se riski on eskaloitumisesta. Jos menneitä historian kriisejä tarkastelee, niin väitetty alueloukkaus, johon on puututtu sotilaallisesti, on valitettavan usein ennakoinut jotain suurempaa, Vanhanen toteaa.

Venäläisjoukot valtasivat viikonloppuna kaksi ukrainalaista tykkivenettä ja yhden hinaajan, joita kohti myös tulitettiin. Ukrainan parlamentti päättää maanantaina mahdollisen poikkeustilan julistamisesta.

– Meillähän on vain Venäjän väite siitä, että Ukrainan alukset olivat loukanneet aluevesiä, Matti Vanhanen sanoo IS:lle.

Hänen mukaansa YK:n olisi tehtävä selkeä linjaus, jonka mukaan kaikki osapuolet voivat kulkea vapaasti Asovanmereen Kertsinsalmen kautta. Vanhanen toteaa, ettei kansainvälinen yhteisö voi hyväksyä liikenteen yksipuolista estämistä.

– Jos siellä vielä on vangittuja sotilaita tai aluksia, ne pitää vapauttaa välittömästi. Suomen pitää tässä tukea EU:ta.