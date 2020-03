Matti Vanhanen IL:lle: Koronanyrkki sekoittaisi johtamista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puhemiehen mukaan ei saa syntyä mielikuvaa, että ulkopuoliset johtavat.

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen sanoo Iltalehdelle, ettei Suomeen tarvita asiantuntijoista koostuvaa johtoryhmää koronakriisin hoitoon. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö esitti johtoryhmän eli niin sanotun ”nyrkin” perustamista pääministerille osoittamassaan kirjeessä viime viikolla.

– Pelkään, että johtosuhteet menevät sekaisin, jos toimivaltaiset ministeriöt, kansliapäälliköt ja virastot kokevat syrjäytyvänsä, Vanhanen sanoo IL:lle.

– Eduskunnan pitää tietää täsmälleen, ketkä ja mitkä tahot vastaavat niistä esityksistä, joita hallitus sille esittää.

Matti Vanhasen mukaan ”totta kai hallituksen pitää kuunnella ulkopuolisia asiantuntijoita, mutta ei saa syntyä edes mielikuvaa, että ulkopuoliset johtavat”.

– Presidentti puhuu kirjeessään vain asiantuntijaryhmästä, mutta monet taustakeskustelijat ovat luonnehtineet ideaa johtoryhmäksi. Mutta päätökset eivät ole pelkkiä asiantuntija-asioita, vaan poliittisia asioita, Vanhanen katsoo.

– Jotta tämä toiminta olisi kaikin tavoin kansalaisten hyväksyttävissä, niin kyllä se vaan niin on, että ne, jotka on tehtävään valittu, ja joille on virka asetettu, niin heidän pitää kantaa vastuu tästä.

Päättäjiä ja viranomaisia on arvosteltu erityisesti Helsinki-Vantaan lentokentän vuotamisesta. Kenttää on luonnehdittu jopa ”viruksen portiksi Suomeen”. Matti Vanhanen katsoo, että Helsinki-Vantaalla ei onnistuttu ja arvioi, että myös lentokentän tapahtumat ovat saattaneet vaikuttaa tasavallan presidentin ehdotuksen taustalla.

– Se on joka tapauksessa konkreettinen esimerkki siitä, että toimeenpanon tasolla ei ole onnistuttu. Ei siinäkään ollut kyse siitä, etteikö olisi ollut poliittisia linjauksia. Tässä mallissa, jossa toimivaltainen taho osallistuu päätösten valmisteluun ja linjausten tekemiseen, niin sen saman tahon on kyettävä viemään päätös alas toimenpiteeksi asti.