Matti Vanhanen GPS-häirinnästä Lapissa: Kuin ilmatilaloukkaus

Kansanedustajan mukaan lentoturvallisuuteen mahdollisesti vaikuttava häirintä on selvitettävä tarkkaan.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen (kesk.) vaatii selvittämään väitteet, joiden mukaan Venäjä olisi häirinnyt GPS-signaaleja Suomen alueella Naton sotaharjoituksen aikana.

Lennonvarmistuksesta vastaava valtionyhtiö ANS Finland toteaa Ylelle saaneensa eri lähteistä tietoa, jonka mukaan paikannussignaalit olisivat olleet epäluotettavia paikoitellen Pohjois- tai Koillis-Suomessa. Tieto toimitettiin varmuuden vuoksi lentoyhtiöiden ja ilmailijoiden tietoon.

Norja antoi oman varoituksensa GPS-häirinnästä lokakuun lopulla, jolloin Naton järjestämä Trident Juncture 18 -harjoitus aloitettiin.

– Lentoturvallisuus on Suomelle korkean profiilin asia. Tämän tausta on selvitettävä ja varmistettava, että ongelma ei jatku tai toistu, Matti Vanhanen kirjoittaa Twitterissä.

– Kuten ilmatilan loukkaukset, myös nämä on jul(k)istettava.

Vastaavaa häirintää havaittiin Pohjois-Norjan Finnmarkissa vuosi sitten, jolloin Venäjä järjesti suuren Zapad-sotaharjoituksensa. Tuolloin ilmiön arveltiin johtuneen elektronisen sodankäynnin harjoituksista.

