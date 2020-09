Matti Vanhanen: Epidemiamenot hoidettava hallitusti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sanna Marinin mukaan mitään ei ole budjettiriihessä sovittu, kunnes kaikki on sovittu.

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) mukaan yleinen epävarmuus ja sumuinen näkymä taloudessa tekevät budjettiriihestä vaikean, mutta hänen mukaansa ”tästäkin selvitään”.

– Epidemian hoitoon tarvittava, rokotteet ja testaukset, kaikki, se pitää hoitaa myös ensi vuonna. En sano, että maksaa mitä maksaa, vaan hallitusti se pitää hoitaa, Vanhanen sanoi toimittajille Säätytalon portailla ennen budjettiriihen alkua.

Iltalehden mukaan ensi vuodeksi koronatestaukseen on budjetoitu 1,4 miljardia euroa. Pääministeri Sanna Marin (sd.) on linjannut, että koronan hoitoon liittyvät kustannukset eivät mahdu menokehyksen sisälle, vaan ne rahoitetaan sen ulkopuolelta, vaikka Vanhanen on aiemmin pitänyt tärkeänä budjettikehykseen palaamista ensi vuonna.

Marin ja tiede- ja kulttuuriministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko saapuivat yhdessä median eteen hymyillen. Marin sanoi viisikko eli hallituspuolueiden puheenjohtajat ovat kokoontuneet useasti viime viikolla käsittelemään budjettiriihikokonaisuutta.

– Paljon on vielä tehtävää ja asiat ovat tietenkin niin, että niin kauan mitään ei ole sovittu, kunnes kaikki on sovittu. Mutta edistystäkin on tapahtunut, Marin sanoi.

Pääministerin mukaan hallituksella on monia vaikeita kokonaisuuksia pöydällä, niin työllisyyskokonaisuus kuin ilmastotoimetkin sekä energiaverotuksen kokonaisuudistus. Lisäksi Marin listasi kuntien tukemisen, koronavirustilanteen ja järjestöjen rahoituksen.

– Näistä pääministerin luettelemista teemoista ja monista muista nämä päivät käydään keskustelua ratkaisuhakuisesti, vaikka asiat vähän vaikeita ovatkin, Annika Saarikko sanoi.

Marin sanoi varautuneensa neuvottelemaan niin pitkään, kunnes asiat on sovittu. Hän kertoi viime viikolla raivanneensa kalenteristaan myös keskiviikon budjettiriihineuvotteluille.