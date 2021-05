Matti Vanhanen ennustaa merkittävää hintojen nousua

Elvytys yhdistettynä kysyntäpadon purkautumiseen johtaa inflaatioon.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) ennustaa, että kun koronan jälkeinen nousukausi alkaa, hinnat nousevat. Tämä johtuu hänen mukaansa siitä, että valtiot elvyttävät juuri nyt voimakkaasti, minkä lisäksi kotitalouksilla on patoutunutta kysyntää ja runsaasti säästettyä rahaa tileillä.

– On hyvin todennäköistä että monien tuotteiden hinnat tulevat vuoden kahden sisällä nousemaan. Tulee nopean nousukauden kielteiset ilmiöt, Vanhanen sanoo.

Asiaa tiedusteli häneltä eduskunnan kyselytunnilla kansanedustaja Ville Vähämäki (ps.). Hän totesi, että hallituksen työllisyystoimet ovat vaatimattomia voimakkaaseen elvytykseen nähden. Vähämäki on huolissaan siitä, että hallitus keventää finanssipolitiikkaa liikaa.

– Mihin se johtaa, ja lähteekö inflaatio laukalle? Nousevatko asumisen ja polttoaineiden hinnat ja heikkeneekö palkansaajan ostovoima?

Vanhanen ei myöntänyt, että finanssipolitiikka olisi liian kevyttä, mutta muuten hän sanoi Vähämäen olevan oikeassa.

– Vastaus on, että näin tapahtuu. Se on jo nyt nähtävissä. Osa raaka-aineiden hinnoista on merkittävässä nousussa. On pelättävissä, että avainkomponenttien saatavuudessa tulee olemaan vaikeuksia ja että niiden hinnat nousevat.

Vanhanen sanoo, että nousukauden hyviä puolia on, että raha kiertää. Huonojakin puolia on luvassa.

– Tullaan näkemän myös talouden pullonkauloja ja todennäköisesti merkittävää hinnannousua.