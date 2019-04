Matti Vanhanen ennakoi vaikeita hallitusneuvotteluita: On menty rajusti poteroihin

Kansanedustajan mukaan keskusta on valmis kantamaan vastuuta, jos hallitusohjelma on puolueelle mieluisa.

Keskustan kansanedustajan, entisen pääministerin Matti Vanhasen mukaan vaalikentillä on ollut jännitystä ilmassa viimeisen viikon aikana.

– Se on uutta, että (vaalien jälkeen) saattaa olla jopa viisi puoluetta keskeisessä asemassa. Se on selvästi lisännyt kiinnostusta tätä asetelmaa kohtaan ja varmaan nostaa myös äänestysaktiivisuutta, kansanedustaja Matti Vanhanen sanoi Verkkouutisille eduskunnassa vaalikauden päättäjäisissä.

Viimeisimmissä puoluekannatusmittauksissa viisi puoluetta on ollut 12-20 prosentin sisällä. Vanhanen ennakoi vaikeita hallitusneuvotteluita.

– Ei välttämättä voimasuhteiden takia, vaan sen vuoksi, että moni puolue on asettanut sentyyppisiä tavoitteita ja vaatimuksia, joista voi olla varma, että osa puolueista ei voi ryhtyä edes kompromissineuvotteluihin. On menty aika rajusti poteroihin, ja se tulee vaikeuttamaan eniten hallitusneuvotteluita, Vanhanen arvioi.

Tällaisista tavoitteista Vanhanen nostaa esille perussuomalaisten maahanmuuttokannat, joissa on paljon sellaista, mitä muut puolueet eivät voi hyväksyä.

– Vihreät vaativat, että kivihiilen ja turpeenpoltto pitää molemmat samaan aikaan lopettaa. Se koskee jo yli sataa voimalaitosta. Arvelen, että pragmaattisesti ajattelevat toteavat, ettei se ole mahdollista, Vanhanen jatkaa.

Rinteen alaraja on kestävän taloudenpidon ehdoton yläraja

Vasemmistoliitolla ja demareilla on Vanhasen mukaan yrittäjyyden ja omistamisen verotukseen liittyen sellaisia kantoja, joista keskustan ja kokoomuksen on vaikea lähteä neuvottelemaan edes kompromissia.

– Budjettimäärärahatavoitteissa (SDP:n Antti) Rinteellä on haarukka 1-3 miljardia. Alaraja lähtee jo tasosta, joka on kestävän taloudenpidon kannalta aikalailla ehdoton yläraja. Siinä on kyllä tekemistä.

Vanhanen nostaa esille lisäksi vasemmistoliiton perustulomallin, joka maksaa puolueen mukaan ”jotakin miljardeja”.

Vanhasen mukaan on mahdollista, että suurimman puolueen puheenjohtajasta ei tulisikaan pääministeriä.

– Tottakai se on mahdollista. Virossahan he nyt koettavat sitä. Kyllä se on harvinaista Suomen kohdalla ja nykyisen käytännön aikana kertaakaan näin ei ole tapahtunut. Selvä pelisääntö on se, että edustajamäärältään suurimman puolueen edustaja käynnistää hallitusneuvottelut ja saa ensimmäisenä yrittää. Samalla hänellä on vastuu keskeisimpien ohjelmakysymysten määrittelystä, joihin muut ottavat kantaa.

Vanhasen mukaan parlamentaarisen perussäännön pitäisi kuitenkin olla, että vaalien voittajilla on mahdollisuus ensiaskeleisiin ja erityisesti suurimmalla puolueella.

”Hallitusohjelman täytyy meidän kannalta olla hyvin täydellinen”

Keskustan osalta Vanhanen toteaa, että jos vaalitulos on se, mitä gallupit täällä hetkellä näyttävät eli 14-15 prosenttia, niin hallitusohjelman täytyy olla sellainen, johon keskusta uskoo, jotta puolue lähtisi mukaan hallituksen.

– Ei voida niellä mitä hyvänsä. Meillä ei ole mitään pakkoa olla vastuussa. Olemme aiemminkin tehneet niin, että jättäydymme suosiolla sivuun, kun pääministeripuolue häviää. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettemme ole valmiita vastuunkantamiseen, Vanhanen lisää.

Keskustan kipurajaa eli paljonko puolueen kannatuksen pitäisi vähintään olla vaaleissa, että keskusta lähtisi hallitusneuvotteluihin, Vanhanen ei lähde määrittelemään.

– Neljällätoista alkavalla luvulla hallitusohjelman täytyy meidän kannalta olla hyvin täydellinen. Sellaisella kannatuksella ei lähdetä tekemään päätöksiä, jotka ovat meidän äänestäjien tahdonvastaisia.

Vanhanen ottaa keskustan äänestäjien tahdonvastaisesta päätöksestä esimerkiksi metsienkäytön.

– Me emme tule hyväksymään sitä, että hallitus ryhtyisi säätelemään puumarkkinoita, mikä on tullut hyvin vahvasti vasemmistoliitolta ja vihreiltä ja SDP:n kannasta ei ole pystynyt lukemaan, mitä se tarkoittavat, Vanhanen sanoo.

Toisena esimerkkinä hän ottaa esille yrittäjyysvähennyksen, josta keskustalla ei ole tarvetta peruuttaa.