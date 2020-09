Matti Vanhanen: En ole yhtä optimistinen

Valtiovarainministeri ei pidä budjettineuvotteluita poikkeuksellisen hankalina, vaan laajoina.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) toppuutteli pääministeri Sanna Marinin (sd.) ja oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) puheita siitä, että budjettiriihineuvottelut olisivat poikkeuksellisen hankalat.

– En pidä näitä poikkeuksellisen hankalina, vaan nämä ovat selvästi laajemmat kuin normaalisti, Matti Vanhanen sanoi saapuessaan Säätytalolle myöhässä tänään tiistaina aamulla.

Vanhanen totesi, että neuvotteluissa on vasta ensimmäinen päivä takana, ja esityslista on pitkä. Ensi vuoden budjetin lisäksi neuvotteluihin on kytketty monta laajaa kokonaisuutta. Vanhasen mukaan listalla on EU:n elvytyspaketin painopisteet, työllisyysratkaisut ja kuntien ensi vuosi.

– Näistä kaikista kokonaisuuksista halutaan tulos, ennen kuin mitään lyödään lukkoon, Vanhanen sanoi.

Vanhasen mielestä pääministeri Marin on viisaasti ennakoinut, että neuvottelut saattavat venyä huomiselle keskiviikolle.

Maailmantalouteen ennustettu kovaa kasvua

Vanhanen totesi, että viime päivien talousennusteet ovat yhdensuuntaisia. Niille on yhteistä se, että pandemia saadaan hallintaan ensi vuoden kuluessa.

– Sen pohjalta maailmantalouteen on ennustettu ensi vuodelle hämmästyttävänkin kovaa kasvua. Kyse on siitä, pääsemmekö me siihen mukaan. En välttämättä ole aivan yhtä optimistinen, kun katsoo, miten epidemia ympäri Eurooppaa ja maailmassa tällä hetkellä leviää, Vanhanen sanoi.

Hän totesi, että viime aikojen uutiset yt-neuvotteluista ovat seurausta yleisestä tilanteesta.

– Ne oikeastaan vain vahvistavat sumuista kuvaa. Tiedetään, että erittäin vaikea syksy on alkamassa. Ensi vuoteen valmistaudutaan hyvin epävarmoissa oloissa, Vanhanen sanoi.

Vanhanen ei allekirjoittanut STTK:n puheenjohtajan Antti Palolan puheita Twitterissä. Palolan mukaan yritysten viimeaikaiset ilmoitukset ja niiden ajoitukset tuotantolaitosten sulkemisesta ovat osa elinkeinoelämän ja niiden järjestöjen ulkoparlamentaarista oppositiopolitiikkaa Marinin hallitusta vastaan.

– Joka yrityksessä jokainen sulkeminen on äärimmäisen pitkän harkinnan tulosta. En kerta kaikkiaan jaksa uskoa, että esimerkiksi valtionyhtiö Nesteen kohdalla olisi tällaisesta tausta-arviosta olisi kyse, Vanhanen kommentoi Palolan näkemyksiä.

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) ei antanut kommentteja tiedotusvälineille tänään aamulla.

