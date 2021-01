Matti Vanhanen: Elvytyksessä toimittava nopeasti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomi toimittaa oman elpymissuunnitelmansa EU-komissiolle huhtikuun loppuun mennessä.

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) mukaan Suomi antaa oman lopullisen suunnitelmansa EU:n elpymispakettia varten viimeistään huhtikuun lopussa. EU:n valtiovarainministerit käsittelivät kansallisten elpymissuunnitelmien valmistelua tiistaina Ecofin-kokouksessa.

− Komission puolelta todettiin, että lopulliset päätökset saadaan ennen kesää, Matti Vanhanen sanoi toimittajille.

Vanhanen sanoo korostaneensa, että elvytyksessä on toimittava nopeasti. Hän arvioi, että mahdolliset komission ensimmäiset maksatukset elpymisrahoista saadaan jäsenvaltioihin kesän lopulla.

Yksityiskohtia Suomen suunnitelmasta ei Vanhasen mukaan vielä ole kerrottavana. Muilta EU-jäsenvaltiolta on hänen mukaansa saatu noin kymmenkunta suunnitelmaa.

− Niitä emme ole kuitenkaan päässeet lukemaan, Vanhanen sanoo.

Euroopan komissio, Euroopan parlamentti ja EU-maiden johtajat ovat sopineet elpymissuunnitelmasta, jolla autetaan korjaamaan koronaviruspandemian aiheuttamia taloudellisia ja sosiaalisia vahinkoja. Suunnitelman tavoitteena on ohjata EU ulos kriisistä ja luoda perusta nykyaikaiselle ja kestävämmälle Euroopalle.

EU:n pitkän aikavälin talousarvio ja Next Generation EU, joka on elpymisen vauhdittamiseen tarkoitettu väliaikainen väline, muodostavat yhdessä suurimman EU:n budjetista koskaan rahoitetun elvytyspaketin, jonka suuruus on 1,8 biljoonaa euroa.