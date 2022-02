Matti Vanhanen ehdottaa perustuslain arvioimista uudelleen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puhemiehen mukaan korona-aikana ei ole aina päädytty toimivimpaan ratkaisuun.

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.) ehdottaa että eduskunnassa arvioitaisiin, onko Suomen nykyinen perustuslaki ajan tasalla.

– Nykyinen perustuslakimme tulee kohta neljännesvuosisadan ikään ja ehkä se on sopiva aikajänne, johon peilaten meillä pitää olla kyky arvioida onko järjestelmämme päätöksentekokyvyn kannalta ajan vaatimassa kunnossa, Vanhanen sanoi puheessaan.

– En ole esittämässä, että tämän eduskunnan aikana ryhdyttäisiin mahdollisten muutosten linjaamiseen, mutta nyt koolla olevien kokemus ja elämänviisaus kannattaa hyödyntää siten, että kaikissa puolueissa ja eduskuntaryhmissä tehtäisiin ajatustyötä, jonka tulokset voitaisiin ensi vaalikaudella hyödyntää.

Puhemiehen mukaan koronapandemian aikana on ollut nopeaa reagointia vaativia tarpeita, joissa ei aina ole “kyetty päätymään toimivimpaan ratkaisuun”.

– Aikaa on palanut ja usein toimenpiteisiin on päästy, ei ennakoivasti vaan hieman myöhemmin. Myös kysymys poliittisen johdon ja viranomaisvallan välisestä suhteesta on hyvä käydä läpi kaiken nyt kokemamme jälkeen, Vanhanen sanoi.

Matti Vanhanen toivoo myös, että talouskriiseihin pystyttäisiin vastaamaan nykyistä paremmin, koska “itse asettamamme turvamuurit saattavat osoittautua väärään kohtaan rakennetuiksi.” Lisäksi Suomen on hänen mukaansa säilytettävä päätöksentekokyky turvallisuuspolitiikassa.

– Turvallisuuspolitiikassa päätöksentekokyky on myös säilytettävä kaikissa tilanteissa ilman, että se uhkaa tukahtua keskinäiseen väittelyyn, jota sisäisellä ja ulkoisella trollauksella kyettäisiin hämmentämään, Vanhanen sanoi.

Puheensa loppupuolella puhemies nosti esiin huolen päätöksenteon legitimiteetistä, jota kansalaisten alhainen osallistuminen vaaleihin hänen mukaansa rapauttaa.

– Alhainen äänestysaktiivisuus EU-vaaleissa, aluevaaleissa ja kunnallisvaaleissa kertoo siitä, että olemme menettäneet yhteyttä päätöksenteon ja puolen kansan välillä. Tässä on kyse järjestelmää hitaasti rapauttavasta kehityksestä, jonka edessä on syytä pysähtyä miettimään, Vanhanen sanoi.

Puhemies otti kantaa myös vaalien yhdistämiseen. Esimerkiksi aluevaalit järjestetään jatkossa samaan aikaan kuntavaalien kanssa. Vanhasen mukaan muiden vaalien yhdistäminen edellyttää laajahkoa parlamentaarista yhteisymmärrystä.

– Tässäkin aiheessa rohkaisisin nyt eduskuntaryhmiä ja puolueita ensin omassa piirissä käytävään pohdiskeluun, jotta syntyy valmius ryhtyä tuumasta toimeen, Vanhanen sanoi.