Matti Vanhanen: Eduskunta ei keskeytä ravintolarajoitusten käsittelyä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puhemiehen mukaan apulaisprofessorin näkemys perustuslain vastaisuudesta ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.) sanoo, että eduskunta ei aio keskeyttää tartuntatautilain muutoksen käsittelyä. Lailla säädetään ravintoloille aukioloa ja asiakasmäärää koskevia rajoituksia, kun ne saavat avata ovensa ensi viikon maanantaina.

– Kyllä nämä käydään aina lävitse, ennen kuin salissa äänestykseen päästetään. Puhemiehen tehtävänä on valvoa sitä, että äänestyksiin ei tule ehdotuksia, jotka olisivat perustuslain vastaisia. Tämä on rutiinimenettely, että nämä arvioidaan keskuskansliassa, puhemies Matti Vanhanen sanoo Verkkouutisille.

Julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen kirjoitti eilen perustuslakiblogissa, että eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on tulkinnut väärin perustuslakivaliokunnan lausuntoa ravintoloiden avaamista koskevasta lakiesityksestä. Rautiaisen mukaan eduskunnan puhemiehen ei olisi pitänyt päästää sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöä äänestykseen suureen saliin, jossa lain sisältö hyväksyttiin jo tämän viikon tiistaina.

Vanhasen tietojen mukaan sosiaali- ja terveysvaliokunta ei ole tulkinnut väärin perustuslakivaliokunnan lausuntoa. Rautiaisen blogikirjoituksen jälkeen asiaa on kuitenkin käyty läpi eduskunnassa.

– Kun tämä kirjoitus oli, pyysin vielä kertaalleen, että tämä katsotaan lävitse. Tulkinta ja vastaus oli hyvin selkeä, että ei anna aihetta toimenpiteisiin, Vanhanen kertoo.

Vastaus tuli eduskunnan virkamiespuolelta, mutta Vanhanen ei kerro tarkemmin, kuka lausunnon on antanut. Verkkouutisten tietojen mukaan näkemys on peräisin perustuslakivaliokunnasta.

Mietintö tehtiin tiiviissä yhteistyössä

Puhemies ei lähde arvioimaan, onko apulaisprofessori Rautiainen tulkinnassaan väärässä.

– Meillä on onneksi oikeus ihmisillä ja asiantuntijoilla esittää mielipiteensä ja monasti näissä on tulkintakysymyksiä. Tässä tapauksessa sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö oli tehty hyvin tiiviissä yhteistyössä perustuslakivaliokunnan kanssa, eli kyllä tämä oli jo valmisteluvaiheessa katsottu, että mennään sen linjan mukaan, miten perustuslakivaliokunta on ohjannut asiaa, Vanhanen sanoo.

Vanhanen kertoo, että eduskunnan istuntoa on varhennettu huomenna perjantaina. Istunto alkaa jo kello 10. Näin ollen eduskunta ehtii hyväksyä toisessa käsittelyssä ravintoloiden rajoituksia koskevan tartuntatautilain tilapäisen muutoksen.

Tasavallan presidentin esittely on perjantaina poikkeuksellisesti kello 16, jolloin laki vahvistetaan. Sen jälkeen valtioneuvoston istunnossa on tarkoitus antaa vielä asetus, jolla säädetään tarkemmin rajoituksista.

Tällä aikataululla ravintoloita koskevat uudet rajoitukset ehtivät voimaan suunnitellusti 1. kesäkuuta. Väliaikaiset rajoitukset olisivat voimassa lokakuun loppuun asti.

Lue myös:

Eduskunta tekemässä ison virheen – ”Lausunto tulkittu väärin”