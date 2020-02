Matti Vanhanen: Eduskunnan tehtävä päätöksiä työllisyydestä

Puhemiehen mukaan yhteiskunnallisen keskustelun jyrkkä kahtiajako voi vaikeuttaa yhteisten asioiden hoitamista.

Puhemies Matti Vanhasen (kesk.) mukaan mielipiteet ovat jakautuneet entistä jyrkemmin julkisessa kansalaiskeskustelussa.

– Mitä pidemmälle tällainen asennoituminen etenee, sitä vaikeammaksi käy yhteisten asioiden hoitaminen. Tämäkin kehitys on osa avointa demokratiaa ja aika näyttää miten se heijastuu kompromissihakuisen politiikan käytäntöjen muuttumiseen, Matti Vanhanen sanoi eduskunnassa.

Hän totesi uusien valtiopäivien alkavan tilanteessa, jossa yhä useammat poliittiset toimijat ovat juridisen arvioinnin kohteena joko tehtävässään tai muussa yhteiskunnassa sanomansa ja tekemänsä johdosta.

– Meidän on edustajina toimittava siten, että kunnioitamme oikeusvaltion toimintaperiaatteita emmekä politisoi juridiikkaa – sillä ennaltaehkäisemme parhaiten myös sen, ettei juridiikkaan turvauduttaisi tulevaisuudessakaan poliittisista syistä. Monet kansalaiset katsovat – oikeutetusti – että valtiopäiville valitut toimivat myös itse esimerkkiä luoden, Vanhanen jatkoi.

Alkaneesta istuntokaudesta on tulossa puhemiehen mukaan kiireinen. Päätöksiä olisi saatava aikaan erityisesti työllisyyden nostamiseksi.

– Tehtävä ei ole helppo, koska työllisyystoimia on jokainen hallitus joutunut etsimään ja monet keinot on käytetty. Tavoitteen haasteellisuutta lisää ymmärrys siitä, että perinteisesti käytetty verojen keventäminen tai menojen kohdistettu lisääminen eivät riitä. Yhteiskunnan tai ehkä järjestöjen toimesta tehdyt päätökset eivät koskaan itsessään takaa lopputulosta, vaan ratkaisu tapahtuu yrityksissä ja markkinoilla. Siellä tehdään riskinottopäätökset ja päätökset uudesta työvoimasta, Matti Vanhanen sanoi.

– On luonnollista, että suuri osa huomiosta kohdistuu nyt työntekijäryhmiin, joiden työllistymisen aste on keskimääräistä alempana. Onneksi monessa maakunnassa on jo saavutettu tavoittelemamme 75 prosentin työllisyysaste. Eli tulos on mahdollista saavuttaa meillä, kuten se on saavutettu laajasti muuallakin pohjolassa.

Sote-lait käsittelyyn

Eduskunnan on määrä ottaa vuoden loppuun mennessä käsittelyyn sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamista koskevat lakiesitykset. Matti Vanhasen mukaan kokonaisuuden läpikäyntiin on varattava runsaasti aikaa.

– Nämä molemmat suuret politiikkalohkot ulottuvat eduskunnassa usean valiokunnan toimialalle. Hallinnonalakohtaisen tarkastelun rinnalla on äärimmäisen tärkeää, että kokonaiskuva ja tavoitteenasettelu pysyvät koossa. Usein tärkeinä pidettyjen erityisintressien sijasta on kyettävä ennakkoluulottomaan uudelleen ajatteluun, jotta voi syntyä aidosti uutta, puhemies sanoi.

Hän kehotti eduskunnan valiokuntia käsittelemään lakiesitysten ja kansalaisaloitteiden ohella myös yhteiskunnan suuria kehityskysymyksiä, kuten väestön vanhenemista ja syntyvyyden laskua.

– Vastakkainasettelun sävyttämänä aikana on tarvetta sille, että on asioita ja kehityskulkuja, joihin vaikuttaminen edellyttää aidosti kansallista yhteistahtoa tai vähintään yhteistä ymmärrystä ongelman luonteesta, Matti Vanhanen totesi.