Matti Vanhanen: Miljardien aukko ministeriöiden ja VM:n välillä

Ensi vuoden isoja budjettikysymyksiä ovat korona, kunnat ja Veikkaus.

Hallitus neuvotteli tänään tiistaina ministeriöiden vastauksista valtiovarainministeriön ensi vuoden budjettiesitykseen.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan muutama isompi kysymys nousi neuvotteluissa esille: koronatilanteen aiheuttama epävarmuus, kuntien taloustilanne ja Veikkauksen voittovarojen aleneminen.

Marin oli tyytyväinen uuteen neuvottelukäytäntöön, joka korvasi aiemmin pidetyt valtiovarainministeriön ja ministeriöiden kahdenväliset neuvottelut.

– Yhdessä pöydässä keskustelimme ja kuulimme kaikkien ministeriöiden huolet. Minusta tämä oli oikein toimiva tapa käsitellä asiaa, Marin sanoi.

Myös valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) mukaan kierros oli hyvä.

– Kerralla yhdellä istumalla sai aika hyvän käsityksen myös herkkyyksistä, joita eri ministereillä ja puolueryhmillä ensi vuoden budjettiin liittyen on, Vanhanen sanoi.

Vanhasen mukaan korona aiheuttaa ensi vuodelle kuluja ainakin rokotteiden osalta.

– Aukkoa on edelleen ministeriöiden esitysten ja valtiovarainministerin välillä. Voidaan sanoa miljardien ero siinä on. Se ei ole sinällään uutta. Sitä on nähty aikaisemminkin, Vanhanen sanoi.

Vanhasen mukaan suuria eroja on ollut vuosikymmenten mittaan.

Työttömyysvakuutusmaksuihin esitetään ensi vuodelle korotusta, joka tarkoittaisi mediaanituloisella palkansaajalla 60 euron korotusta vakuutusmaksuun.

Vanhaselta kysyttiin, tarkoittaako se sitä, että palkansaajien kokonaisveroaste nousee ensi vuonna.

– Emme käsitelleet sitä tässä, Vanhanen vastasi.