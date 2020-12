Matti Vanhanen: Angela Merkelillä ratkaisu EU:n umpisolmuun

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomi ei halua tinkiä oikeusvaltioperiaatteesta.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) uskoo, että Saksan liittokansleri Angela Merkelillä on idea EU:n budjetista ja elvytysrahastosta syntyneen umpisolmun avaamiseksi.

EU on valmistellut 750 miljardin euron elvytyspaketin koronan aiheuttaman taantuman torjuntaan, ja paketin sisällöstä on jo päästy alustavaan sopuun. Paketin ehdoissa lukee, että EU-maiden tulee sitoutua oikeusvaltiomekanismiin. Paketin käsittely on viivästynyt, koska Unkari ja Puola eivät hyväksy kirjausta oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta.

Tuoreiden lehtitietojen mukaan Saksa olisi taipumassa Unkarin ja Puolan vaatimuksiin hakien kompromissia ja joustaen oikeusvaltioperiatteesta.

– Opin tuntemaan Merkelin aika hyvin aikoinaan, kun olimme samaan aikaan – 5–6 vuotta – Eurooppa-neuvoston pöydässä, Vanhanen totesi toimittajille valtiovarainministeriön pressitilaisuudessa tiistai-iltana.

Vanhanen toimi Suomen pääministerinä vuosina 2003–2010.

– Hän (Merkel) on tavattoman taitava johtaja ja poliitikko. Hän hakee sellaisia ratkaisuja, joissa jokainen voi säilyttää kasvonsa, Vanhanen sanoi.

– Mutta en muista, että hän olisi tinkinyt perusperiaatteista ja -tavoitteista. Hänellä on varmasti ajatuksena siitä, miten hän tässä toimii puheenjohtajamaan kanslerina.

Saksa toimii EU:n neuvoston puheenjohtajamaana vuoden loppuun.

– Uskon hänen muistavan sen, että peruskompromissi tehtiin jo viime heinäkuun huippukokouksessa, jossa oikeusvaltioperiaatteesta sovittiin, Vanhanen totesi.

– Jään omalta puoleltani odottamaan, että hänellä varmasti jokin ajatus on.

Vanhasen mukaan Suomi on ajanut oikeusvaltiokriteereitä.

– Se on meille hyvin tärkeä kysymys.

EU-maiden päämiehet käsittelevät elvtyspakettia huippukokouksessaan joulukuun 10. päivänä. Elvytyspaketin lisäksi tarkoitus on hyväksyä myös EU:n tulevien vuosien budjetti.