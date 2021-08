Matolääkettä kaupataan ihmelääkkeenä koronaan – ”useat todella uskovat”

Karjan madonpoistaja saattaa aiheuttaa ihmiselle neurologisia ongelmia, kohtauksia tai jopa kuoleman.

Yhdysvalloissa koronan kotilääkityksen uudeksi ilmiöksi on noussut karjan madonpoistaja ivermektiini. Virheellinen käsitys matolääkkeen toimivuudesta koronan ihmelääkkeenä vaikuttaa vallitsevan erityisesti Virginian osavaltiossa. Asiasta uutisoi The Advocate.

Ivermektiiniä voidaan käyttää eläinten lisäksi myös ihmisillä esimerkiksi loismatojen ja täiden torjumiseksi. Joidenkin tutkimusten mukaan lääkkeestä saattaa myös olla laboratorio-olosuhteissa hyötyä koronaviruksen leviämisen torjumisessa. Näyttöä lääkkeen toimivuudesta luonnollisissa olosuhteissa ei kuitenkaan ole.

– Ihmiset haluavat koronaan ihmelääkkeen, ja jos jotkut lääkärit väittävät – perusteettomastikin – että meillä on tällainen, ihmiset haluavat uskoa sen, kertoo keuhko- ja kriittisen hoidon lääkäri James Ford Baton Rougen Our Lady of the Lake-sairaalasta.

– Lääke ei sovi ihmiselle. Matolääkkeen kanssa tulisi olla varovainen. Se ei ole tuote, jota voi syödä tuosta noin vaan, New Orleansissa sijaitsevan Garden Districtin eläinsairaalan lääkäri Stephanie Cayson sanoo.

Iverkmektiiniä tutkineiden lääkäreiden mukaan lääke on suunnattu ensisijaisesti nimenomaan eläimille, eikä sitä suositella ihmisille. Ihmisen nauttiessa rehu- ja viljakaupoista saatavaa ivermektiiniä saattaa lääke aiheuttaa sivuoireena neurologisia ongelmia, kohtauksia tai jopa kuoleman. Lääketieteen ammattilaiset painottavatkin, että ennen kaikkea ihmisten olisi tärkeää keskittyä ottaa hankkimaan roketesuoja koronaa vastaan.

– Ivermektiini itsessään ei ole ongelma. Mutta jos ihmiset keskittyvät matolääkkeen syömiseen sen sijaan, että hankkisivat rokotteet, siitä tulee meille uusi ongelma, Ford summaa.