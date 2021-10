Matkustajilta vaaditaan pian vain pikatestejä Britanniassa

Britannian hallitus on päättänyt linjanmuutoksesta matkailjoiden koronavirustestaukseen.

Maahan palaavilta henkilöiltä edellytetään 24. lokakuuta lähtien vain pikatestejä, jotka ovat monta kertaa perinteisiä PCR-testejä edullisempia.

Liikenneministeri Grant Shappsin mukaan muutos helpottaa monien perheiden tilannetta ennen syskyn lomakautta ja tukee matkailualan toipumista pandemiasta. Testi olisi otettava kahden vuorokauden kuluessa Britanniaan paluun jälkeen.

– Luopuminen kalliista ja pakollisesta PCR-testauksesta vauhdittaa matkailualaa. Muutos on merkittävä askel kansainvälisen matkailun palaamisessa kohti normaalitilaa ja kannustaa ihmisiä varaamaan matkoja luottavaisin mielin, Shapps toteaa tiedotteessa.

Henkilö ohjataan ilmaiseen PCR-testiin, jos pikatesti on positiivinen. Rokottamattomien aikuisten on edelleen vietettävä kymmenen päivää kotikaranteenissa ja otettava useita PCR-testejä paluun jälkeen.

Osa kansanedustajista on vaatinut kaikkien testausvaatimusten purkamista täysin rokotettujen matkailijoiden osalta. Matkailualan järjestö PC Agency on huomauttanut, että testilaitteiden kustannukset voi ymmärtää matkailulle asetettuna lisäverona.

