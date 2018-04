Matkustajakoneen moottori räjähti, nainen imeytyi tästä ikkunasta puoliksi ulos

Yhdysvalloissa tiistaina sattunessa lento-onnettomuudessa kuoli 43-vuotias nainen, kertoo CNN.

Southwest Airlinesin lento 1380 oli matkalla New Yorkista Dallasiin, kun toinen sen moottoreista hajosi tavanomaisessa lentokorkeudessa.

Kone alkoi välittömästi vähentää lentokorkeuttaan ja teki hätälaskun lentokentälle Philadelphiaan.

Moottorista lentävät osat vaurioittivat lentokoneen runkoa ja hajottivat yhden matkustamon ikkunoista. Ikkunan vieressä istunut nainen imeytyi ikkunasta osittain ulos.

Kaksi muuta matkustajaa sai kiskottua hänet muutaman minuutin jälkeen takaisin matkustamoon. Nainen menehtyi ensiavusta huolimatta.

Häneen oli ilmeisesti osunut moottorista irronneita osia.

Liikenneturvallisuusviraston puheenjohtaja Robert Sumwaltin mukaan tapaus sattui noin 20 minuuttia lähdön jälkeen. Koneella oli tuolloin korkeutta reilut 9900 metriä.

Alustavan tutkimuksen mukaan vaurioituneessa moottorissa oli jälkiä metallin kulumisesta.

NTSB investigators on scene examining damage to the engine of the Southwest Airlines plane. pic.twitter.com/2dyDzOW8pT

.@SouthwestAir: We are deeply saddened to confirm there is one fatality resulting from this accident. The entire Southwest Airlines Family is devastated & extends its deepest, heartfelt sympathy to Customers, Employees, Family Members, and loved ones affected by this tragic event

— Kris Van Cleave (@krisvancleave) April 17, 2018