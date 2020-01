Matkustajakone pudotti polttoaineet koululaisten päälle, 60 sairaalaan

Delta Airlines -yhtiön Boeing 777-200-matkustajakone joutui kääntymään tiistaina takaisin Los Angelesin kansainväliselle lentoasemalle moottorivian vuoksi.

B772-lento oli matkalla Shanghaihin kyydissään 181 matkustajaa ja miehistön jäsentä.

Koneen nousu keskeytettiin noin 2400 metrin korkeudessa oikeanpuoleisen moottorin kompressorivian vuoksi. Miehistö ilmoitti hetkeä myöhemmin lennonjohdolle saaneensa tilanteen hallintaan. The Aviation Heraldin mukaan tekninen ongelma hidasti lentonopeutta, joten kapteeni päätti kääntyä takaisin lähtökentälle.

Matkustajakone pudotti ylimääräistä polttoainetta valmistautuessaan hätälaskuun. Nestettä putosi kaupunkialueella muun muassa useiden koulujen päälle, minkä seurauksena ainakin 60 koululaista ja muuta ohikulkijaa saivat iho- ja hengitysoireita. Vammat olivat lieviä.

Cudahyn pormestari Elizabeth Alcantar hämmästelee matkustajakoneen toimintaa. Lentohallinto FAA:n sääntöjen mukaan polttoaine tulisi vastaavassa tilanteessa pudottaa korkeammalta, jolloin suurin osa nesteestä ehtii haihtua.

– Olen hyvin järkyttynyt. Tämä on peruskoulu, nämä ovat pieniä lapsia, Alcantar sanoo LA Times -lehdelle.

1/Here is video of the plane dumping fuel in our communities today. Several County agencies will be at Park Ave Elementary in Cudahy tomorrow morning to address concerns and answer questions. We will be trying to relay info out to everyone else via our social media tomorrow, pic.twitter.com/gRQnnrXcch

— EYCEJ (@EYCEJ) January 15, 2020