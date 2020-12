Matkustajakone liukui pois kiitoradalta USA:ssa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maan koillisosiin iskenyt lumimyrsky on vaikeuttanut liikennettä monissa osavaltioissa.

Spirit-lentoyhtiön matkustajakone liukui laskeutumisen yhteydessä ulos kiitotieltä Baltimore/Washington International Thurgood Marshall -lentoasemalla.

CNN:n mukaan kohti terminaalia rullannut Airbus A320 oli ajautunut jäisten olosuhteiden vuoksi osittain nurmikolle.

Voimakas talvimyrsky on tuonut osaan Yhdysvaltain koillisosasta kerralla enemmän lunta kuin koko viime talvena. Lumipyryt ovat häirinneet liikennettä muun muassa Pennsylvaniassa, New Yorkissa ja Mainessa. New Yorkin keskuspuistossa mitattiin torstai-iltapäivällä yli 26 senttimetriä lunta.

Kukaan ei loukkaantunut Las Vegasista saapuneen lento 696:n välikohtauksessa. Kaikki 111 matkustajaa kuljetettiin lopulta terminaaliin busseilla.

Lentoasema kertoo tekevänsä parhaansa estääkseen kiitoteiden ja muiden pintojen jäätymistä vaikeista sääolosuhteista huolimatta.