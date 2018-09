Outoja näköesteitä Pohjois-Korean raja-asemalle

Pohjois-Korean rajan lähettyvillä sijaitsevan kiinalaisen Dandongin kaupungin juna-asemalle on pystytetty näkymän peittäviä esteitä. Selittämättömien rakennustöiden on arveltu ennakoivan korkean profiilin vierailua Pohjois-Koreasta.

DailyNK-sivusto huomauttaa, että samankaltaisia esteitä pystytettiin Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-unin edellisen vierailun yhteydessä. Paikallislähteen mukaan esteiden pystyttäminen aloitettiin elokuun lopulla.

Uudet rakennelmat ovat kuitenkin aiempaa tukevampia, eivätkä ne vaikuta kertakäyttöisiltä.

– Peitteissä on kaksi tai kolme kerrosta, joten ulkopulelta ei näe ollenkaan aseman sisälle. Työn laatukin on parempaa, lähde kertoo.

Pohjois-Korea ja Kiina ovat lähentäneet diplomaattisia suhteitaan kuluneen kesän aikana. Maiden johtajat ovat tavanneet henkilökohtaisesti tänä vuonna jo kolme kertaa.

Suhteiden parantumisen arvellaan lisäävän myös korkea-arvoisten hallintovirkailijoiden tapaamisia. Kiinan presidentti Xi Jinpingin on tarkoitus matkustaa Pohjois-Koreaan Dandongin kautta syyskuun loppupuolella.

