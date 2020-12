Matkailualueen koronapurkaus: 12 lomalaisella tartunta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vuokatin koronarypäs levisi joulun aikana.

Vuokatin loma-alueella on todettu joulun aikaan 12 koronavirustartuntaa ulkopaikkakuntalaisilla henkilöillä, tiedottaa Kainuun sote. Verkkouutiset uutisoi aatonaattona alueella todetusta ensimmäisestä tartunnasta tässä jutussa.

Suurin osa tartunnoista on todettu jo karanteenissa olleilla, joiden jatkotartuntariski on Kainuun soten mukaan verrattain pieni. Kaikki sairastuneet ovat jo palanneet kotipaikkakunnilleen. Karanteeniin on 21.12. alkaen asetettu yhteensä 26 henkilöä.

Vartiuksen rajanylityspaikalla on viikon 52 aikana todettu neljä positiivista koronatestitulosta, joiden perusteella henkilöiden maahantulo on estetty.

Alueella liikkuvilta on Kainuun soten mukaan tullut runsaasti Koronavilkku-hälytyksiä ja näihin liittyviä yhteydenottoja. Hälytyksen saaneita ohjeistetaan välttämään kontaktia toisten kanssa ja noudattamaan suojaus- ja hygieniaohjeita sekä hakeutumaan testiin matalalla kynnyksellä.

Kainuun soten tiedotteen mukaan ”joulun aikana esiintyneet tartunnat osoittavat, että varotoimet ovat tarpeen erityisesti kohteissa, joissa liikkuu suuria ihmismääriä”. Alueella ovat edelleen voimassa enintään 20 henkilön yleisten tilaisuuksien kokoontumisrajoitus sekä vahva suositus noudattaa lähikontaktien rajoittamista kaikissa tilanteissa.

− Uuden vuoden ajaksi annamme samat ohjeet kuin jouluksi: Vietä juhlia omassa kuplassa, niin pienennät tartuntariskiä merkittävästi. Kun kauempaa tulijat lisäävät väkimääräämme huomattavasti, kannattaa paikallisen väestön ottaa tämä huomioon myös omassa toiminnassaan, sanoo Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari.