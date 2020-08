Matkailu- ja ravintola-ala: Rajoituksia ei voi kiristää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Toimialan yritykset eivät kestä enää uusia rajoituksia.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n mukaan kokoontumis- ja matkustusrajoitukset sekä etätyösuositukset ovat iskeneet ankarasti kokous-, kongressi- ja messutoimialaan.

Alan yritysten liikevaihto on ollut huhtikuun alusta alkaen yli 90 prosenttia pienempi kuin viime vuonna. Alan yritysten syksy ja tuleva talvi näyttävät heikoilta. Jos hallitus rajoittaa toimialan yritysten toimintaa, valtion kustannustuki on MaRan mukaan avattava uudelleen.

Hallituksen 19.8. päättämät uudet matkustusrajoitukset yhdessä jo voimassa olevien matkustusrajoitusten kanssa iskevät rajusti matkailu- ja ravintola-alan yrityksiin. Kansainvälisten kokousten ja kongressien järjestäminen on mahdotonta. Toimiala elää kotimaisten asiakkaiden varassa.

Yritykset ovat alkaneet perua syksyn tilaisuuksia hallituksen antaman etätyösuosituksen vuoksi. Se tulisikin perua mahdollisimman pian, kun koronatilanne on niin hyvä kuin se on nyt.

MaRan toimitusjohtaja Timo Lapin mukaan jos hallitus päättää kiristää kokoontumisrajoituksia, myös kotimaiset asiakkaat peruvat messu-, yritys- ja kokoustapahtumansa sekä kieltävät henkilökuntansa osallistumisen niihin.

– Toimialan kannalta on ikävää, että asiakkaat peruvat kokoontumisrajoitusten kiristyessä myös sallittuja, pienempiä tapahtumiaan.

– Kongressi- ja messuyrityksille on tyypillistä, että niissä on paljon tilaa ja niissä voidaan pitää isoja turvavälejä ja noudattaa muutenkin sellaista hygieniaa, että asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuudesta voidaan huolehtia. Koronavirus voi olla parissamme vielä kauan. Alan yritysten ja niiden työntekijöiden kannalta on mahdoton ajatus, että liiketoimintaa ei käytännössä voida harjoittaa ties kuinka kauan, Lappi toteaa.

Hän huomauttaa, että rajoitusten purkamisen jälkeen toimialan yrityksistä ei ole levinnyt laajoja tartuntaketjuja.

– Altistumisia on ollut, mutta ne eivät ole johtaneet laajoihin tartuntaketjuihin. Tällaisessa tilanteessa lisärajoitukset ovat ylimitoitettuja ottaen huomioon niiden erittäin kielteiset vaikutukset matkailu- ja ravintola-alan yrityksille ja niiden työntekijöille. Tartunnat ovat tulleet ulkomailta Suomeen palaavien mukana. Testausta ja jäljitystä tulee tehostaa etenkin lentokentillä ja satamissa, Lappi sanoo.