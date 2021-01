Matias Marttinen: Miksi valtio rajoittaa kansalaisten vaurastumista?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja esittää osakesäästötilin talletuskaton purkamista.

– Osakesäästötilin 50 000 euron talletuskatto on poistettava eikä yhden henkilön omistamien tilien määrää pidä rajoittaa. Samalla on poistettava rangaistusluonteiset veroseuraamukset enimmäisrajojen rikkomisesta. Suomessa valtio rankaisee kansalaisiaan, jotka säästävät ja sijoittavat liian paljon. Se on täysin järjetöntä, kansanedustaja Matias Marttinen (kok.) sanoo.

Hän muistuttaa, että osakesäästötilien suosio on ollut ensimmäisen vuoden aikana valtaisaa.

– Tilejä avattiin pelkästään viime vuonna yli 150 000 ja näistä peräti 100 000 suomalaista on uusia osakkeenomistajia. Tilin avanneista peräti 40 prosenttia on alle 30-vuotiaita. Tämä kertoo vahvasti siitä, että tiliä käytetään nimenomaan pitkän aikavälin säästämiseen, Marttinen toteaa.

Hän kerää parhaillaan nimiä lakialoitteeseen, jossa esitetään osakesäästötilin talletuskaton purkamista. Marttinen on iloinen, että keskusta on muuttanut suhtautumistaan ihmisten säästämiseen ja toivoo laajaa kannatusta aloitteelle.

– Kokoomus ajoi viime hallituksessa laajaa osakesäästötiliä ilman keinotekoista talletuskattoa, mutta tämä ei silloin sopinut hallituskumppaneille. Tilin valtaisa suosio näyttää muuttaneen keskustan kannan. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Odotamme, että keskusta vie nyt esityksen läpi hallituksessa ja tilin talletuskatto puretaan, Marttinen sanoo.

Hänen mukaansa kyse ei ole pelkästään kotitalouksien vaurastumisesta.

– Jos haluamme lisää wolteja ja supercellejä, tarvitsemme pääomamarkkinat rahoittamaan menestystarinoita. Suomalaisten pankkitileillä makaa viime vuoden jäljiltä käteisenä yli sata miljardia euroa. Tällä pääomalla on valtava potentiaali luoda Suomeen uutta kasvua ja työpaikkoja, Marttinen sanoo.