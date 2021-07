Matias Mäkynen vastaa IL:ssä arvosteluun: VM:n laskelmat ovat kaavamaisia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP:n varapuheenjohtajan mukaan ministeriön arvioihin ei pidä takertua liikaa.

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen puolustaa Iltalehdessä näkemystään siitä, että työllisyystoimien tarkastelussa keskitytään liikaa valtiovarainministeriön (VM) laskelmiin.

Näin hän totesi Uuden Suomen haastattelussa, ja asiasta nousi kuluneella viikolla kohu.

– Somenaljailut eivät kauheasti kiinnosta. VM:n laskelmia tarvitaan, mutta me pystymme tekemään paljon työllisyystoimia, joille ei voida laskea VM:n kaavamaista työllisyysvaikutusta, Mäkynen vastaa IL:ssä arvostelijoille.

Hänen mukaansa kaikelle ei voi tehdä laskelmia.

– Esimerkiksi sisäistä luottamusta on pidetty Suomen vahvuutena ja talouskasvun ajurina, mikä on matemaattinen laskukaava tämän työllisyysvaikutuksille?

Hallitusta on moitittu työllisyystoimien puutteesta. Mäkynen on eri mieltä, sillä hänen mukaansa myös sote-uudistus on merkittävä työllisyystoimi.

– Jos sote-uudistuksella pystytään pidentämään työuria ja parantamaan hoitoon pääsyä, pitämään ihmiset työkykyisinä ja vähentämään sairauslomia, se lisää tehtyjen työpäivien ja työtuntien määrää ja vaikuttaa näin talouteen monella tapaa.

Mäkysen mielestä työllisyysvaikutusten arvioihin ei pidä takertua liikaa.

– Jos olisi nojattu vain VM:n nykyisiin vaikutusarvioihin, peruskoulu olisi jäänyt syntymättä, hän toteaa.