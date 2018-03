”Matala perustulo on epäinhimillinen, jos ei onnistu työllistymään”

Kansanedustajan mielestä Suomen tulisi ottaa käyttöön Britannian kaltainen sosiaaliturvajärjestelmä.

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satosen mukaan OECD:n tällä viikolla julkistettu Suomi-raportti sisälsi monia tärkeitä huomioita.

– Raportin vahvinta osaa on analyysi sosiaaliturvan kokonaisuudistuksesta. Raportin laskuesimerkit osoittavat, että Suomelle soveliain olisi Iso-Britannian Universal Creditin tapainen järjestelmä, Satonen pohtii.

Vastikkeellisuuteen perustuvassa mallissa erilaisia tukia yhdistetään yhdeksi tueksi. Jokainen työllä tienattu euro nostaa myös käteen jäävää tuloa.

Järjestelmä edellyttäisi kansallista tulorekisteriä, mikä on tulossa Suomessa käyttöön vuonna 2019.

– OECD:n raportti ampuu alas perustulon. Vastikkeellinen yleistuki poistaa perustuloa tehokkaammin köyhyyttä ja järjestelmän kustannukset pysyvät kurissa. Perustulo sen sijaan on tehoton järjestelmä, Satonen toteaa.

– Jos perustulon taso on matala, niin se on epäinhimillinen niille ihmisille, jotka eivät onnistu työllistymään. Jos taso taas on korkea, niin se tulee kalliiksi kansantaloudelle ja pahimmillaan kannustaa siirtymään kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön, mikä ei tietenkään ole järkevää.

Raportissa Suomea kehotetaan uudistamaan sosiaaliturvaa, sillä pienien työtulojen progressio on maailman toiseksi korkeinta Tanskan jälkeen. Tanskan työttömyysturvaan kuuluu hyvin voimakas aktivointi.

– Työttömyysturvan ehtona on viime kädessä yhteiskunnan hyväksi tehtävä työ tai vapaaehtoistyö, jos muuta työtä ei löydy. Tämä on katsottu siellä välttämättömäksi, koska esimerkiksi osa-aikatyö lisää vain hieman tuloja suhteessa työttömyysturvaan, Satonen sanoo.