Massiivinen hyönteisparvi näkyi avaruudesta: ”Tuo ei ole sadetta”

Englannin eteläosassa on liikkunut niin massiivinen lentomuurahaisten parvi, että jopa säätutkat ovat havainneet sen. Aiheesta uutisoi tässä Sky News.

Britannian meteorologian laitos on twiitannut videon (jutun alla), joka näyttää sadepilvistä otetulta satelliittikuvalta.

− Uusin avaruudesta kuvattu näkymä näyttää, että tutkamme poimii jotakin, mikä ei ole sadetta etelärannikolla, twiitin saatteessa kerrotaan.

Twiitissä esitetään kysymys, mitä he luulevat erikoisen ilmiön olevan. Valtaosa vastaajista uskoi pilven olevan pölyä. Oikean vastauksen kerrotaan olevan lentomuurahaisparvi.

Hyönteisiä tavattiin Hampshiressä, Sussexissa, Kentissä ja Dorsetissa. Niillä on menossa pariutumisvaihe, jonka aikana koiraat seuraavat kuningattaria.

Kuningattaret luovuttavat feromoneja houkuttaakseen partnereita mutta lentävät sitten pois, jotta parittelu tapahtuisi voimakkaimpien koiraiden kanssa.

Lentomuurahaiset ovat ihmisille vaarattomia.

The latest view from space 📡 shows that our radar is picking up something that isn't #precipitation along the south coast 🤔 pic.twitter.com/N4eU9n6Z6A

If you said flying ants 🐜 you were correct! ✔️

We know this to be insect clutter (flying ants) based on inspection of raw reflectivity (Zdr and RhoHV) #WednesdayWisdom #FlyingAnts pic.twitter.com/8HejoLB9u5

— Met Office (@metoffice) July 17, 2019