Joukkomurha merellä – merirosvot hukuttivat 15 ihmistä raskailla esineillä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Guyanan rannikkovartiosto ei saa merirosvoja kuriin.

Poikkeuksellinen ja raaka massamurha merellä järkyttää pientä Guyanaa. Merirosvot hyökkäsivät neljän guyanalaisen kalastusaluksen kimppuun ja tappoivat ainakin 15 ihmistä. Eloonjääneiden mukaan merirosvot sitoivat kalastajia raskaisiin esineisiin ja heivasivat heitä laidan yli mereen.

Merirosvous on Karibialla tavallisesti varsin pienimuotoista toimintaa ja keskittyy lähinnä kalastajien tai varakkaiden lomailijoiden ryöstelyyn. Siksi murhatapaus on otettu vakavasti ja Guyanan hallitus on jo luvannut satsata lisää rannikkovartiostonsa toimintaan.

Asiasta uutisoivan War Is Boringin mukaan köyhä pikkuvaltio ei voi kuitenkaan tehdä paljoa. Guyanalla ei ole käytännössä lainkaan laivastoa. Sen rannikkovartiosto koostuu valvonta-alukseksi muutetusta vanhasta brittiläisestä miinanraivaajasta HMS Orwellista ja muutamasta Kiinan lahjoittamasta pikaveneestä.

Viranomaisten keinot ovat vähissä ja merirosvouksen varoitetaankin jatkuvan Karibialla. War Is boringin mukaan ongelmaa on vaikea ratkaista, koska kyse on maalla tehokkaasti toimivan järjestäytyneen rikollisuuden jatkeesta.

Esimerkiksi Guyanassa merirosvousta harjoittavilla rikollisjärjestöillä on kytköksiä Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan ulottuvaan huumekauppaan ja siteitä Italian mafiaan ja Meksikon kartelleihin. Ongelmaa on pahentanut entisestään Guyanan suurimman vankilan tuhoutuminen tulipalossa viime kesänä. Palo tuhosi vankilan arkistot ja Guyanan hallituksen oli pakko vapauttaa satoja vankeja.