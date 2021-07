Maskiton autokuski sai Australian sulkutilaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronan deltamuunnos pääsi Sydneyn turvatoimien läpi.

Koronaviruksen deltamuunnos levisi nopeasti Australiaan, ja nyt maan asukkaista 80 prosenttia on joutunut sulkutoimien kohteeksi. Viimeksi kuluneen vuorokauden aikana maassa on löytynyt 33 uutta koronatapausta, mikä on globaalisti katsoen pieni määrä mutta Australian mittapuun mukaan korkea luku.

Australia on läpi koronapandemian onnistunut pitämään tartuntatapaukset hyvin vähäisinä. Tartuntoja on löytynyt päivittäin vain muutamia, ja ihmiset ovat eläneet jokseenkin normaalia elämää.

Tämä on ollut tiukkojen rajatoimien ja karanteenien ansiota. Rajatoimien läpi on pandemian aikana kulkenut 370 000 ihmistä, kertoo BBC. Yhteensä 10 kertaa tartunnat ovat päässeet leviämään turvatoimista huolimatta.

Turvatoimissa on kuitenkin yksi aukko.

Kun matkustajat saapuvat Australiaan, heitä vastassa on joukko sotilaita, poliiseja ja hoitajia. Nämä ohjaavat saapujat karanteeniin. Viranomaiset käyttävät maskeja, käsineitä ja muita suojavarusteita.

Sen sijaan lentokentän muita työntekijöitä eivät koske vaatimukset suojavarusteiden käytöstä. On todennäköistä, että yksi tällainen henkilö on levittänyt deltamuunnoksen Australiaan.

Kyseessä on autonkuljettaja, jonka tehtävänä oli viedä Sydneyn kentälle saapuneet matkustajat. karanteeniin. Kuljettaja ei BBC:n mukaan käyttänyt maskia, ei käynyt testeissä eikä ollut saanut koronarokotusta. Tätä ei myöskään edellytetty häneltä.

Noin 60-vuotias kuljettaja sai deltamuunnoksen viedessään matkustajia karanteeniin, ja hänen kauttaan virus on päässyt leviämään Sydneyssä. Hänen perheenjäseniään on sairastunut. Tällä hetkellä Australian suuret kaupungit Sydney, Darwin, Perth ja Brisbane ovat sulkutilassa.

Taudin leviämistä pahentaa se, että vain alle kolmasosa australialaisista on saanut ensimmäisen koronarokotteen. Neljä prosenttia on rokotettu kahdesti. Rokoteluvut ovat matalia, koska tautitilanne on pysynyt niin hyvänä niin pitkään.

Deltamuunnosta levittänyt autonkuljettaja on joutunut julkisen paheksunnan kohteeksi, vaikka poliisi on todennut, että hän toimi määräysten mukaan. Kuljettajan poika on aloittanut varainkeruukampanjan puolustaakseen isäänsä. Poika katsoo, että hallitus ja tiedotusvälineet ovat tehneet isästä syntipukin.

– Isäni käyttää aina suojahanskoja ja maskia, ja hän puhdistaa autonsa matkustajien välillä, poika toteaa australialaisen News-lehden mukaan.