Maskit olisivat estäneet 40 prosenttia USA:n koronakuolemista

Tuoreen tutkimuksen mukaan kasvomaskien laajamittainen käyttö olisi hillinnyt merkittävästi koronavirusepidemiaa Yhdysvalloissa.

Mallinnuksessa selvitettiin tilannetta, jossa olisi annettu huhtikuun 1. päivänä määräys maskien käytöstä asiakkaita säännöllisesti kohtaaville työntekijöille. Arvion mukaan Covid-19-kuolemantapausten määrä olisi ollut 40 prosenttia pienempi kesäkuun 1. päivään mennessä.

– Kyseessä on erittäin tehokas toimenpide, joka aiheuttaa suhteellisen vähän taloudellisia häiriöitä, MIT-yliopiston professori Victor Chernozhukov toteaa.

Tutkimus pohjautui Googlen liikkuvuusdataan, osavaltiokohtaisiin epidemiasuosituksiin ja -määräyksiin sekä lääketieteellisiin tilastoihin.

Ilman osavaltioiden päättämiä liikkumisrajoituksia virustartuntojen määrä olisi ollut 80 prosenttia suurempi. Professorin mukaan vapaaehtoisten suositusten vaikutus liikkuvuuden vähentymiseen oli noin puolet. Loppuosa oli seurausta viranomaisten määräyksistä.

Osavaltiokohtaiset erot väestön ikärakenteessa, terveydentilassa ja liikkuvuudessa vaikuttivat epidemian etenemiseen eri puolilla maata. Maskien teho kävi selväksi näistä eroista huolimatta.

– Tulokset pitävät, vaikka huomioon ottaa käyttäytymisen, erilaisen informaation ja muut tekijät. Maskeja koskeva määräys on ratkaisevan tärkeä kuolemantapausten vähentämisessä. Tulos on sama, vaikka pyörittäisimme tausta-aineistoa kuinka vain, Victor Chernozhukov sanoo.

Kuolemantapauksia olisi ollut huhti–kesäkuussa 17 000–55 000 kappaletta vähemmän 90 prosentin luottamusvälillä. Liikkumisrajoitusten aiheuttama lasku tapausmäärissä arvioitiin vähintään 500 000:een ja enintään 3,4 miljoonaan.

Vertaisarviointia odottavassa tutkimuksessa olivat mukana myös Vancouver School of Economics -korkeakoulun professori Hiroyuki Kasahara ja apulaisprofessori Paul Schrimpf.

