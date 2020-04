Maskit loppu? Heillä miljoonia, ei käy varmuuskeskukselle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhtiö sanoo haluavansa auttaa suojainasioissa enemmän.

Myös hengityssuojaimia Kiinasta tuovan Lumi Dentalin kehitysjohtaja Jukka Kuosmanen on julkaissut twitter-videon, jossa hän ihmettelee huoltovarmuuskeskusta (HVK).

Kehitysjohtajan mukaan HVK ilmoitti Lumille, ettei yhtiön luottoluokitus riitä heille. Kuosmasen mukaan heidän kauttaan kulkee miljoonia maskeja muun muassa yksityisille ja muutamille sairaanhoitopiireille, mutta hän ironisoi, että ”HVK:lla ei ole pulaa”.

– Kyllä kapasiteettia voitaisiin vielä nykyisestäkin lisäämään. Nytkin jo pystytään toimittamaan seitsemän miljoonaa kesäkuun loppuun mennessä, Lumin kehitysjohtaja twiittaa.

– Meillä on siis omia työntekijöitä Kiinassa ja useampi luotettava alihankkija maskeihin. Yksi malli tehdään myös Euroopassa EU-maassa. Pystyisimme lisäämään määrää ja hintamme on reilusti alle julkisuudessa olleiden kauppojen.

– 300 000 on jo tullut. Meille tulee 11.5. alkaen 640 000 kirurgista maskia ja useita satojatuhansia muita hengityssuojaimia viikossa. 1,28 miljoonaa maskia on jo junassa matkalla Suomeen ja lisää lähtee joka viikko jos vaan on ottajia.

Kyse ei ole parhaimman laatuluokan maskeista, joita Kiina ei enää päästä maasta.

Kuosmasen mukaan maskeista on pulaa, mutta ”muutaman epäonnistuneen kaupan jälkeen ei nyt uskalleta enää ostaa vaikka olis tarjolla”.

Twitterissä epäillään, että Lumi on tarjonnut tuotteita sen jälkeen kun huijariliikemiesten toiminta HVK:n kanssa paljastui, jonka vuoksi prosessi on vedetty ylitiukaksi.

– Samaa mieltä. Nyt meni toiseen ääripäähän ja sen takia hankinta kärsii, Kuosmanen vastaa.

– Eniten harmittaa tässä tilanteessa se, että kaikenkarvaiset koijarit ja opportunistit ovat pilanneet rehellistenkin toimijoiden maineen ja ihmisten mielissä nyt kaikki suojainten toimittajat on samanlaisia huijareita.

On tämä touhua. HVK sano et ei riitä meidän luottoluokitus myydä heille maskeja. Emme pyytäneet edes ennakkomaksua. Olen sanaton. Revitelkää tällä videolla ihan kunnolla, jos vaikka joku sattus tarviimaan muutaman miljoona maskia. HVK:lla ei ole pulaa. pic.twitter.com/MPs6GOeiOL — Jukka Kuosmanen (@TheKuosmanen) April 23, 2020

Anteeksi, mutta ainakin boksin ulkomuodon mukaan kyseessä ei ole KN95 vaan kolmikerroksinen suu- ja hengityssuojain jossa BFE (bacterial filtering efficiency) 95%. BFE on eri filtteröintiä kuin KN95-maskeissa. Nämä siis ovat täysin kelvollisia yleiseen käyttöön muttei teholle. — Mikael Koivukangas (@MKoivuka) April 25, 2020