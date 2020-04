”Maskien käyttö voi muodostua kamppailumme symboliksi”

Cambridgen yliopiston tutkijoiden mukaan kasvomaskien käyttö tulisi nostaa olennaiseksi osaksi koronaviruspandemian torjuntaa.

He kehottavat kannanotossaan poliitikkoja ja terveysviranomaisia muuttamaan suojautumista koskevaa ohjeistusta.

Professori Babak Javidin mukaan on yhä enemmän näyttöä siitä, että SARS-CoV-2 leviää ennen oireiden alkamista. Oireettomien osuus vaihtelee mahdollisesti ikäryhmittäin, mutta on joka tapauksessa huomattava.

– Tiedämme, että suuri osa tartunnoista tapahtuu ennen oireiden alkamista. Kasvosuojaimia tulisi käyttää ensisijaisesti muiden suojaamiseksi, mutta ne tarjoavat myös jonkin verran suojaa käyttäjälleen, Javid sanoo lääketieteen aikakauslehti BMJ:ssä.

Tutkijaryhmä arvioi kasvomaskien käytön potentiaaliset hyödyt paljon haittoja suuremmiksi. Monissa aiemmissa tutkimuksissa väestön halukkuus käyttää maskeja on arvioitu melko alhaiseksi. Käyttäjien osuus voisi olla korkeampi nykyisessä pandemiakriisissä.

Kasvomaskien tuottama hyöty olisi luultavasti verrattavissa käsienpesuun. Väestötasolla vaikutus on merkittävä, vaikka kasvosuojaimet ehkäisisivät esimerkiksi vain 20 prosenttia tartunnoista.

Tutkijat suosittavat kankaisten kasvomaskien käyttöä, jotta sairaalatason varusteista ei tulisi pulaa ammattikäytössä.

Cambridgen yliopiston tutkija Michael Weekesin mukaan kankaisten suojainten massavalmistus olisi helppoa ja edullista. Hyöty on suuri verrattuna sosiaalisen eristäytymisen ja yksinäisyyden aiheuttamiin sosioekonomisiin vaikutuksiin.

– Olemme kohta astumassa ”uuteen normaaliin”. Maskien käyttö julkisilla paikoilla voi muodostua kamppailumme symboliksi. Se vahvistaisi taistelua yhteistä uhkaa vastaan ja tehostaisi muiden rajoitustoimien vaikutusta, tutkija Nicholas Matheson toteaa.

True asymptomatics probably vary inversely with age (60% of sailors on aircraft carrier, 20% on diamond princess). But presymptomatic transmission happens, and with EVERYONE. So total transmission w/out symptoms is estimated to be around half ALL transmission events. Wear a mask https://t.co/7Mi6iFiRAi

— Babak Javid (@Babak_Javid_Lab) April 19, 2020