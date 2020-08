Maskisuositus ”mahdoton pienituloisille”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtiovallan on SOSTEn mielestä osoitettava keinot ja resurssit myös vähävaraisille.

Jos maskisuositus annetaan, Suomen sosiaali ja terveys SOSTE ry vaatii, että esimerkiksi pienituloisten eläkeläisten ja lapsiperheiden mahdollisuus maskien hankintaan varmistetaan.

– Meillä on iso joukko ihmisiä, joiden on käytännössä mahdotonta hankkia tarvittavaa määrää maskeja, muistuttaa tiedotteessa SOSTEn erityisasiantuntija Erja Saarinen.

Maskisuosituksen noudattaminen voi hänen mukaansa olla taloudellisesti mahdotonta esimerkiksi toimeentulotuella eläville lapsiperheille, pienituloisille eläkeläisille, paperittomille maahanmuuttajille ja asunnottomille.

– Valtiovallan on osoitettava keinot ja resurssit, jotka mahdollistavat myös vähävaraisille ihmisille turvallisen liikkumisen ja osallistumisen yhteiskuntaan. Maskisuositus saattaa entisestään eristää ikäihmisiä kotiinsa, jos ei ole varaa tai osaamista hankkia itselleen kunnollisia suojamaskeja, Saarinen huomauttaa.

Valtiovallan olisi hänen mielestään syytä tarkastella eri maiden esimerkkejä, joilla on turvattu kansalaisten yhdenvertaisuutta maskien käytössä.

Eduskunta käsittelee syyskuussa hallituksen esitystä Kelan tilapäisestä epidemiakorvauksesta perustoimeentulotuen saajille.

Korvaus olisi Saarisen mielestä saatava voimaan yhtä aikaa suosituksen kanssa.

– Lisäksi on varmistettava, että kaikki pienituloiset ovat oikeutettuja tukeen, eivät vain toimeentulotuen saajat. Epidemia on aiheuttanut jo nykyisellään monille perheille taloudellisia huolia, kun on joutunut ostamaan käsidesiä, siirtymään joukkoliikenteestä taksin käyttöön ja ruokkimaan lapset kotona etäkoulun aikana, hän toteaa.