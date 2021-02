Maskiraivo eduskunnassa – IL: Kansanedustaja uhkasi varapuhemiestä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Varapuhemiehen huomautus maskinkäytöstä ei miellyttänyt.

Eduskunnan 2. puhemies Juho Eerola (ps.) on joutunut uhkailun kohteeksi eduskunnassa, kertoo Iltalehti. Eerola muistutti perussuomalaisten eduskuntaryhmästä erotettua kansanedustaja Ano Turtiaista hänen puheenvuoronsa jälkeen. Turtiainen ei käyttänyt maskia.

– Tässä yhteydessä muistutan näistä uusista suosituksista, että myös täällä puhujakorokkeella olisi syytä käyttää tätä kasvomaskia.

Eerolan poistuttua istuntosalista käytävään saapui paikalle myös Turtiainen, joka alkoi IL:n mukaan voimakkaasti kiroillen ja alatyylisesti eduskunnan puhemiehiä nimitellen moittia Eerolaa tämän maskihuomautuksesta. Turtiaisen mukaan hänellä olisi perustuslaillinen oikeus pitää puheenvuoronsa vaikka ilman housuja.

Lopuksi Turtiainen teki Eerolalle avoimeksi uhkaukseksi tulkitun eleen ja puristi kätensä nyrkkiin.

– Mieli tekisi, Turtiaisen kerrotaan sanoneen.

Ano Turtiainen on saanut maskittomuudestaan toistuvia huomautuksia ja arvostelua edustajakollegoilta.

Ano Turtiainen kertoi lokakuun puolivälissä Ilta-Sanomille, ettei ole käyttänyt maskia kertaakaan. Turtiaisen mukaan tämä johtuu terveydellisistä syistä.

Eduskunnassa on voimassa vahva maskisuositus. Se on merkinnyt käytännössä sitä, että salissa on pidettävä hengityssuojainta. Henkilöt, jotka eivät voi käyttää maskia voivat käyttää visiiriä. Tällaistakaan ei Ano Turtiaisen päällä siis ole nähty.