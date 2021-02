Maskien käyttöä myös ulkona vaaditaan

Britanniassa asiantuntijat ovat kehottaneet laajentamaan kasvomaskisuositusta nopeasti leviävän virusmuunnoksen pysäyttämiseksi.

Maan hallituksen neuvoa-antavan SAGE-tutkijaryhmän mukaan maskeja olisi jatkossa syytä käyttää myös puistojen, leikkipaikkojen ja torien kaltaisissa ruuhkaisissa ulkotiloissa, joissa turvavälien noudattaminen on vaikeaa.

Maskipakko on jo voimassa kauppojen ja toimistojen kaltaisissa sisätiloissa sekä ”puoliavoimissa” tiloissa, kuten juna-asemilla.

Keskustelun taustalla ovat muun muassa Lontoon ruuhkaisista puistoista julkaistut kuvat. Alueen poliisilaitos on kehottanut ihmisiä välttämään Victorian puistoa väkimäärien johdosta.

Niin sanotun Kentin virusmuunnoksen on arvioitu leviävän jopa 70 prosenttia aiempaa tehokkaammin.

– Kasvomaskien käyttö olisi huomioitava ympäristössä, jossa viruksen oireettomat kantajat voivat olla alle kahden metrin etäisyydellä muista, Metropolitan Police toteaa tiedotteessa.

Koronavirusepidemia kääntyi Britanniassa nopeaan laskuun tammikuun 9. päivän jälkeen, jolloin uusia infektioita vahvistettiin lähes 60 000 päivässä. Viime päivinä lukema on pudonnut reiluun 21 000 koronatapaukseen.

Jo yli yhdeksän miljoona ihmistä eli noin 14 prosenttia väestöstä on saanut Britanniassa ainakin yhden rokoteannoksen.

I'm delighted that 598,389 people received their first COVID vaccine yesterday – the highest day so far.

Each vaccine administered brings us one step closer to normal.

THANK YOU to all involved. pic.twitter.com/g1I62tUrHr

— Matt Hancock (@MattHancock) January 31, 2021