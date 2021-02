”Maskien jälkeen suurin koronavirhe” – Tutkija: Koskee myös Suomea

Koronaviruksen ilmaleviämisen suureen merkitykseen on maskien käytön tärkeyden tapaan herätty meillä verrattain myöhään. Siinä missä ilmaleviäminen tunnustettiin muun muassa Japanissa jo vuoden 2020 helmikuussa, on useimmissa länsimaissa keskitytty ennemmin pintojen puhdistamiseen samalla kun esimerkiksi ilmanvaihdon merkitys taudin leviämisen ehkäisemisessä on jäänyt vähemmälle huomiolle.

– Tämä on maskien jälkeen kenties niin tieteen kuin viestinnänkin suurin virhe pandemiassa länsimaissa – patogeenin ilmavälitteinen luonne, sosiologi ja Pohjois-Carolinan yliopiston apulaisprofessori Zeynep Tufekci summaa Twitterissä.

Hän viittaa tästä löytyvään Wall Street Journalin juttuun. Siinä viitataan amerikkalaisen jalkapallon ammattilaisliiga NFL:ssä tehtyihin havaintoihin ja kerrotaan, kuinka virus leviää kertyneen tiedon perusteella myös alle 15 minuutin altistuksen aikana ja paria metriä pidemmällekin. Vastaava tieto on vahvistettu pandemian aikana useita kertoja eri yhteyksissä.

New Yorkin Columbian yliopiston systeemibiologian professori Tuuli Lappalainen on samalla linjalla. Hän toteaa Twitterissä havaintojen koskevan myös Suomea.

– Ilmavälitteistä tartuntaa ei ehkäistä tarpeeksi tarmokkaasti, ja tällä luodaan virheellistä turvallisuuden tunnetta ja levitetään tartuntoja, Lappalainen sanoo suoraan.

Aalto yliopiston apulaisprofessori Ville Vuorinen huomauttaa Lappalaiselle Maailman terveysjärjestö WHO:n päivittäneen sivunsa ”vihdoin ajan tasalle”.

WHO:n koronaohjeessa (alla) kehotetaan nyt muun muassa välttämään tiloja, jotka ovat suljettuja, joissa on väenpaljoutta tai joissa joutuu olemaan toisten lähellä. Ohjeessa nostetaan esiin huonon ilmanvaihdon riskit ja kehotetaan maskien käytön lisäksi muun muassa pitämään ikkunoita auki, jos oleskelua riskialttiissa sisätiloissa ei voida välttää.

Ville Vuorinen on pitänyt ilmanvaihdon merkitystä esillä jo pitkään. Apulaisprofessori kritisoi Suomen koronaohjeita viime vuoden heinäkuussa Helsingin Sanomissa. Vuorinen kertoi tuolloin, että uutta tietoa taudin leviämisestä pitäisi hyödyntää ennen toista aaltoa antamalla tarkemmat ohjeet esimerkiksi koulujen ja työpaikkojen ilmastoinnista.

LUE MYÖS:

Lääkäri tyrmää hygieniateatterin – ”tuskin auttaa mitään” (VU 21.10.2020)

”Voidaanko tunnustaa tosiasia, että korona leviää aerosolina?” (VU 16.9.2020)

Varoitus viruksen ”hiljaisista levittäjistä” – tutkijat suosittavat maskeja (VU 28.5.2020)

Read this story and weep. This, after masks, is the biggest failure—both scientific and communication—of the pandemic in Western nations: the airborne nature of the pathogen. CDC changed this guidance last October. Japan and many other nations had it right on *February* of 2020. https://t.co/Y2lhaWfCzb pic.twitter.com/M6X44TxTMA

— zeynep tufekci (@zeynep) January 31, 2021