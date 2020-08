Maskeille esitetään vähennystä verotuksessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja Leena Meri (ps.) ehdottaa kasvomaskeille verovähennysoikeutta.

Pienituloisille Leena Meri huomioisi kustannukset harkinnanvaraisessa toimeentulotuessa.

– Ihmiset ovat huolissaan maskien saatavuudesta ja hinnasta. Pelkät suositukset eivät riitä, vaan ihmisiä tulee rohkaista ja kannustaa käyttämään maskeja. Koska maskit voivat vaikuttaa osaltaan siihen, että ihmiset voivat siirtyä takaisin työpaikoilleen ja yritykset pitää ovensa auki, tulisi maskikustannukset hyväksyä verotuksessa vähennettäväksi tuloksi. Pienituloisilla kustannukset tulisi huomioida harkinnanvaraisessa toimeentulotuessa, hän sanoo.

Lisäksi Meri ihmettelee, miksi THL:n ja valtioneuvoston suositukset ovat ristiriitaisia keskenään.

– Epidemian eri vaiheissa kansalaisille on välittynyt hyvin ristiriitaista tietoa, suositellaanko kasvomaskien tai hengityssuojainten käyttöä vai ei. THL on pyörtänyt aiemman kantansa ja nyt mahdollisesti vielä terävöittämässä sitä. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan THL aikoo suositella julkisilla paikoilla kasvomaskin tai hengityssuojaimen käyttämistä, mikä on ollut jo pitkään monessa muussa maassa yleinen käytäntö. Valtioneuvosto ei ole antanut mitään suositusta asiasta, Meri toteaa.

Hän jätti asiasta kirjallisen kysymyksen ministerille vastattavaksi keskiviikkona.