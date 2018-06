Martti Hetemäki vahvistaa: Komissio toivoi, ettei Suomi tekisi notifikaatiota

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministeri Juha Sipilä viittasi eilen kyselytunnilla Martti Hetemäen komission kanssa käymiin keskusteluihin.

Oppositio SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen johdolla peräsi eilen eduskunnan kyselytunnilla tietoa, onko pääministeri Juha Sipilä (kesk.) puhunut eduskunnalle totta.

Viikkoa aiemmin Sipilä sanoi kyselytunnilla, että hallituksesta on oltu virkamiestasolla yhteydessä komissioon ja komissiosta on kerrottu, että he eivät ota notifikaatiota käsittelyyn eikä Suomen kannata jättää hakemusta.

Eilen Sipilä tarkensi kyselytunnilla, että valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäki oli sanonut, että komissiosta on toivottu, että älkää jättäkö hakemusta notifikaatiosta.

– Kuten pääministeri totesi, käymissäni virkamiestason epävirallisissa keskusteluissa, komission taholta on toivottu, ettei Suomi tekisi notifikaatiota. Valtiontukiasioissa epävirallinen käsittely on tavanomainen ja tehokas menettely, Matti Hetemäki kertoo tänään perjantaina Twitterissä.

EU:n valtiontukivalvonnan lähtökohta on, että suunnitelma yritykselle myönnettävästä valtiontuesta pitää notifioida eli ilmoittaa komissiolle ennen tuen myöntämistä. Suomen hallituksen ja virkamiesten mukaan Suomen valinnanvapausjärjestelmä ei sisällä kiellettyä valtiontukea, joten sitä ei myöskään tarvitse notifioida komissiolle.

Oikeustila asian osalta on tällä hetkellä epäselvä, sillä Euroopan unionin yleinen tuomioistuin antoi helmikuun alussa Slovakian terveydenhuoltojärjestelmästä päätöksen, jonka mukaan järjestelmä sisältää kiellettyä valtiontukea, vaikka komissio oli todennut, ettei järjestelmä sisällä kiellettyä valtiontukea. Lopullinen ratkaisu ylemmästä oikeusasteesta saadaan arviolta vasta noin kahden vuoden kuluttua.

