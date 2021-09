Martti Ahtisaari sairastaa Alzheimeria

Tasavallan presidentin kanslia tiedotti torstaina, että presidentti Martti Ahtisaari, 84, on luopunut kaikesta julkisesta toiminnasta sairauden vuoksi.

– Presidentti Martti Ahtisaari sairastaa Alzheimerin tautia, kanslian tiedotteessa todettiin.

– Edenneen muistisairauden vuoksi hän saa tukea arkeen kotona ja viettää ajoittain hoitojaksoja hoivakodissa.

– Perhe toivoo yksityisyyden kunnioittamista.

Martti Ahtisaari toimi tasavallan presidenttinä vuosina 1994-2000. Ahtisaari sai 2008 Nobelin rauhanpalkinnon ensimmäisenä suomalaisena.

President Martti Ahtisaari has withdrawn from all public engagements due to illness. Ahtisaari is suffering from Alzheimer's disease. https://t.co/9mUsAavgXP

