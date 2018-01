Martin Heremista Viron puolustusvoimien uusi komentaja

44-vuotias prikaatikenraali aloitti uransa Viron puolustusvoimissa vuonna 1992.

Viron puolustusministeri Jüri Luik aikoo esittää prikaatikenraali Martin Heremiä maan puolustusvoimien seuraavaksi komentajaksi.

Herem aloittaisi tehtävässä joulukuun 5. päivä. Puolustusministerin mukaan Herem sopii tehtävään taitojensa ja luonteensa vuoksi.

– Herem on moderni virolainen upseeri. Hän on pätevä ja tuntee asevelvollisuus- ja liikekannallepanojärjestelmämme. Herem on osoittanut pitkän uransa aikana pystyvänsä kehittämään maan puolustuskykyä laaja-alaisesti, Luik kommentoi puolustusministeriön tiedotteessa.

Herem ilmoitti ottavansa tehtävän vastaan, jos maan hallitus hyväksyy puolustusministerin esityksen.

44-vuotias Herem aloitti palveluksensa Viron puolustusvoimissa vuonna 1992. Hän toimii tällä hetkellä asevoimien esikuntapäällikkönä.