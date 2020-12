Markus Lohi: Rahat loppuvat, jos sote ei toteudu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustaedustajan mukaan on tyydyttävä siihen, ettei mittavasta uudistuksesta tule koskaan täydellistä.

Kansanedustaja Markus Lohen (kesk.) mukaan pandemia on tuonut esiin nykyisen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistavan puutteet.

Aiemmat sote-uudistusyritykset ovat pysähtyneet eduskunnan käsittelyssä.

– Tarve uudistukselle on näinä vuosina vain kasvanut. Jos emme nyt pysty tätä uudistusta tekemään, meiltä loppuvat rahat ja ihmisten ja alueiden välinen eriarvoisuus kasvaa. Siksi nyt on toimittava. Kyse on myös päätöksenteon uskottavuudesta, Markus Lohi sanoi keskustan ryhmäpuheenvuorossa eduskunnassa.

Hän muistutti kansanedustajien saavan yhä enemmän viestejä ikääntyneiden hoivan ongelmista, lastensuojelun kuormituksesta, sairauksien pahenemisesta hoitojonossa, ammattilaisten rekrytoinnin vaikeuksista sekä hoitajien ja lääkärien kiireestä.

– On kestämätöntä, jos luottamus julkiseen terveydenhuoltoon rapautuu ja sairausvakuutusten ottaminen nähdään ainoana ratkaisuna palveluiden turvaamiseksi itselleen ja lapsilleen, Lohi totesi.

Keskustan eduskuntaryhmän mukaan sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy uudistuksen myötä alueille, jotka ovat yksittäisiä kuntia vahvempia ja vakaampia. Vaiheittain etenevässä muutoksessa maakunnille siirretään ensin sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen järjestäminen.

– Päättäjät valitaan sote-palveluista päättäviin aluevaltuustoihin suorilla vaaleilla. Asukkaiden ja palveluiden käyttäjien vaikutusmahdollisuuksia turvataan lainsäädännössä. Myös työntekijät, hoidon ja hoivan parhaat asiantuntijat, on otettava mukaan uudistuksen valmisteluun ja palveluiden kehittämiseen, Markus Lohi sanoi.

Kansanedustaja kertoi keskustan tavoitteen olevan, että valiokuntakäsittelyn jälkeen esitys on riittävän hyvä edetäkseen lainsäädännöksi.

– Olemme tämän velkaa suomalaisille. Yksityiskohtia varmasti vielä hiotaan, mutta meidän on tyydyttävä siihenkin, että näin suuri uudistus ei ole koskaan täydellinen. Tutun sanonnan mukaan ”paras on hyvän pahin vihollinen”, Lohi jatkoi.