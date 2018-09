Markus Lohi: Keskustan ryhmä tukee irtisanomisen helpottamista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustaryhmän varapuheenjohtajan mukaan tulevat vaalit näkyvät hallituksen esityksen vastustuksessa.

Kansanedustaja Markus Lohen mukaan keskustan eduskuntaryhmä seisoo irtisanomista pienissä yrityksissä helpottavan lain takana.

– Ei meidän ryhmässä ole mitään erityistä horjuntaa näköpiirissä. Tottakai jokaisessa ryhmässä on eroja ja sävyeroja ajatuksissa ryhmän jäsenten välillä, se on selvää. Iso linja on se, että asiassa mennään eteenpäin, Markus Lohi toteaa Verkkouutisille.

Hallitus haluaa helpottaa henkilöperusteista irtisanomista alle 20 työntekijän yrityksissä. Tällä pyrittäisiin madaltamaan rekrytointikynnystä ja lisäämään työllisyyttä.

Hallituksen esityksen mukaan jatkossa alle 20 työntekijän yrityksissä työntekijän voisi irtisanoa vähemmästä työvelvoitteen laiminlyönnistä tai rikkomisesta tai epäasiallisesta käyttäytymisestä kuin nyt, jos se vaikeuttaisi työnantajan tai työyhteisön toimintaa tai horjuttaisi työnantajan ja työntekijän välistä luottamussuhdetta.

Lisäksi edellytettäisiin, että työsuhteen jatkamista ei voitaisi pitää työnantajan kannalta kohtuullisena. Työntekijälle pitäisi antaa varoituksella mahdollisuus korjata tilanne.

Markus Lohi kertoo saaneensa esityksestä myönteistä palautetta pienyrittäjiltä.

– Siihen suuntaan on syytä edetä. Viime kädessä on meidän kaikkien etu, että uskalletaan nykyistä rohkeammin palkata työntekijöitä myös pienissä yrityksissä eikä pelätä sitä, että jos sattuu tulemaan pienessä työyhteisössä väärä valinta, että se on liian raskas taakka ja sen perusteella ei uskallettaisi palkata.

Lohen mukaan hallituksella on näissä linjauksissa keskustan vankka tuki.

Esitys on kerännyt kritiikkiä oppositiosta ja ay-liikkeestä. Muun muassa Teollisuusliitto, OAJ ja Tehy ovat varoitelleet työtaistelutoimista, mikäli hallituksen suunnitelmaa ei kuopata. Kova kritiikki on herättänyt epäilyksiä siitä, aikooko hallitus viedä esityksensä maaliin vai taipuuko se painostuksen edessä.

Ay-liikkeestä kuultu arvostelu tuntuu Markus Lohen mielestä liittyvän ensi kevään eduskuntavaaleihin.

– Tulevat vaalit hieman herkistävät tällaista reagointia näissä kysymyksissä.