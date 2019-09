Marko Kilpi haluaa taiteilijaeläkkeiden määrän sataan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mukaan ylimääräiset taiteilijaeläkkeet ovat merkittävä perusturva.

Antti Rinteen (sd.) hallitus unohti budjettiriihessä eläkkeellä olevat ja eläkkeelle siirtyvät taiteilijat, toteaa kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö esitti budjettiehdotuksessaan myös valtion ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden määrän nostoa nykyisestä 51:stä eläkkeestä 100 eläkkeeseen, joka olisi kustannusten osalta tarkoittanut miljoonan euron lisäystä vuoden 2020 budjettiin.

Kilven mukaan pääministeri Rinteen hallitus jätti tämän tärkeän noston kylmästi toteuttamatta talousarvioesityksessä.

– Suurelle osalle taiteilijakuntaa ei kerry työuran aikana juuri lainkaan eläkettä, vaikka he työskentelevät hyvin ahkerasti ja ovat arvostettuja työssään. Taiteilijoiden tulot kertyvät useista tulonlähteistä ja taiteilijoiden eläkejärjestelmä on hajanainen. Eläkekertymään vaikuttaa myös se asia, että tekijänoikeuskorvauksista ei makseta eläkettä, Kilpi toteaa tiedotteessa.

Kilven mukaan valtion myöntämät ylimääräiset taiteilijaeläkkeet ovat erittäin merkittävä perusturva erityisesti kuvataiteilijoille ja kirjailijoille, jotka työskentelevät usein vapaina taiteilijoina. Tällä hetkellä lähes 90 prosenttia valtion taiteilijaeläkkeen hakijoista jää ilman eläkettä.

– Nyt on unohdettu kaksi tärkeää asiaa, ensimmäinen on taiteilijoiden määrän kasvaminen ja toinen on suurten ikäluokkien tulo eläkeikään, Kilpi huomauttaa.

Viime vuosina taiteilijaeläkkeitä on myönnetty 51 kappaletta vuosittain. Ylimääräisen taiteilijaeläkkeen suuruus vuonna 2019 on 1 363,50 euroa kuukaudessa. Osaeläke on puolet täyden eläkkeen määrästä.

– Rinteen hallitus puhuu olevansa oikeudenmukainen ja pitävänsä kaikki mukana. Valitettavasti puheet ja teot eivät nyt kohtaa. Nyt on aika nostaa myönnettävien taiteilijaeläkkeiden määrä sataan, jotta pitkän linjan taiteilijoita muistettaisiin muutenkin, kuin juhlapuheissa, Kilpi linjaa.

Edustaja Kilpi jätti asiasta kirjallisen kysymyksen eduskunnan puhemiehelle.