Marko Kilpi: Räjähdeansan kaltaisia tragedioita luvattoman paljon

Poliisikansanedustajan mukaan terapiatakuuta tulisi edistää viipymättä.

Kokoomuksen poliisikansanedustaja Marko Kilpi pitää Espoon Mäkkylässä tapahtunutta räjähdystä valitettavana esimerkkinä mielenterveysongelmien kärjistymisestä. Kaksi poliisia loukkaantui maanantai-iltana 41-vuotiaan miehen asuntoon tehdyssä operaatiossa. Mies oli rakentanut oveen räjähdeansan ennen itsemurhaansa.

– Mediatietojen mukaan miehellä ei ollut rikollista taustaa. Hän oli jäänyt työttömäksi ja saanut asunnostaan häädön maksuvaikeuksien myötä. Tapaus on voimakkaasti huomiotaherättävä, mutta pohjimmiltaan tässä ei ole mitään uutta. Poliisi kohtaa samoista syistä johtuvia tragedioita luvattoman paljon, Marko Kilpi kirjottaa Savon Sanomissa julkaistun kolumnin yhteydessä.

Kilpi pitää tilannetta hälyttävänä. Mielenterveysngelmat lisääntyvät, mutta hoitoon pääsy on entistä vaikeampaa.

– Miksi sinä haluat itsesi tappaa? kysyin kotinsa rappusilla istuvalta nuorelta mieheltä. Koska elämässä ei ole mitään, hän vastasi. En ole päässyt hoitoon, vaikka miten olen yrittänyt. En ole kuulema tarpeeksi sairas. Ehkä nyt olen, Kilpi havainnollistaa.

– Ongelmien annetaan paisua niin, että ne vaativat erikoissairaanhoitoa, aivan kuten tuon nuoren miehen tapauksessa, johon poliisitöissäni törmäsin. Käytännössä pitää olla jo itselleen ja ympäristölleen vaarallinen, jotta hoitoon pääsee.

Kilven mukaan koronakriisi kasvattaa tarvetta terapiatakuun säätämiselle. Sen myötä hoitoon pääsisi jatkossa neljässä viikossa. Uudistuksen hinta olisi noin 40 miljoonaa euroa.

Samalla tulisi Kilven mukaan panostaa myös mielenterveysongelmiin liittyvien asenteiden muuttamiseen. Hänen mukaansa niitä tulisi kohdella kuin muutakin terveyttä.

– Mielenterveysongelmat eivät tapa. Umpikuja tappaa. Kun ihminen ei löydä ongelmistaan tietä ulos, hän tekee sellaisen, ja liian usein se on lopullista. Meillä on edelleenkin kaikki mahdollisuudet selvitä koronasta, mielenterveysongelmista ja umpikujista. On vain tehtävä oikeat ratkaisut ja päätökset, ja niiden aika on nyt!, Kilpi sanoo.

