Marko Kilpi: Pelastaako kesä vai mennäänkö konkurssiin?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Korona-aika on halvaannuttanut koko tapahtuma-alan ekosysteemin, toteaa kansanedustaja.

Tapahtumateollisuus ry:n tekemän selvityksen mukaan alan yritysten liikevaihdosta on kadonnut 90 prosenttia, joka on noin 1,9 miljardia euroa. Viime vuonna alan työntekijöistä on ollut lomautettuna 10 000 ja kokonaan työttöminä 136 000 työntekijää.

– Tällä hetkellä eletään kriittisiä aikoja monissa alan yrityksissä, että pelastaako kesä liiketoiminnan vai mennäänkö konkurssiin, kansanedustaja Marko Kilpi (kok.) sanoo.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) nosti viime sunnuntaina esiin Helsingin Sanomissa, että kesätapahtumien turvaamiseksi voitaisiin järjestää jonkinlainen tapahtumatakuu. Jos tapahtuma peruttaisiin koronan takia, niin silloin valtio korvaisi järjestäjälle aiheutuneet kulut. Lintilän ajatusta on jo kiitelty tapahtuma-alalla, mutta soraääniäkin on avaus saanut aikaan.

Marko Kilven mukaan artistien keskuudessa on huoli, että koronatakuuta käytettäisiin väärin hyväksi.

– Esimerkiksi tilanne, jossa tapahtuma perutaan ja tapahtumajärjestäjä saa koronatakuun, mutta ei maksa artisteille ja teknikoille palkkoja, koska voi vedota sopimuksen force majeure-pykälään, jolloin järjestäjän ei tarvitsi maksaa artisteille tai teknikoille mitään, hän sanoo.

Kilven mielestä tapahtumatakuun tulee turvata paitsi yritysten, myös työntekijöiden ansiot.

Kilpi on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen eduskunnan puhemiehelle.