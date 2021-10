Marko Kilpi on huolissaan todistajien uhkailusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rikosilmoitukset oikeudenkäytössä kuultavana olevan uhkaamisesta ovat lisääntyneet puolella.

Poliisitaustainen kansanedustaja Marko Kilpi (kok.) on jättänyt eduskunnan puhemiehelle kirjallisen kysymyksen oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta eli todistajan uhkaamisesta.

Todistajalla on positiivinen totuusvelvollisuus. Tämä tarkoittaa, että hänen on oma-aloitteisesti ja totuudenmukaisesti kerrottava kaikki, mitä hän tutkittavasta asiasta tietää. Todistaminen on kansalaisvelvollisuus, josta ei voi kieltäytyä.

– Kohdistamalla todistajaan väkivaltaa tai sen uhkaa, ei loukata ainoastaan kyseistä henkilöä, vaan samalla vaarannetaan lainkäytön toimivuutta ja luotettavuutta, Kilpi sanoo.

Viimeisen 15 vuoden aikana rikosilmoitukset oikeudenkäytössä kuultavana olevan uhkaamisesta ovat kasvaneet puolella, kun rikosilmoituksia tehtiin vuonna 2004 81 kappaletta, vuonna 2020 luku oli jo 165.

– Läheskään aina uhkaamisessa ei ole kyse järjestäytyneestä rikollisuudesta, vaan sitä tapahtuu hyvin monenlaisissa rikosasioissa aina liikennerikkomuksista omaisuusrikoksiin, sekä perheväkivallasta huumausainerikoksiin. Eli hyvin usein kyse on aivan tavallisista tapauksista, eikä järjestäytyneestä rikollisuudesta, Kilpi toteaa.

Hän muistuttaa, että oikeudenkäyttö on yksi valtiovallan tärkeistä tehtävistä ja sillä turvataan kansalaisten oikeussuoja.

- Meidän tulee pystyä yhteiskuntana paremmin suojelemaan todistajia, turvaamaan ja varmistamaan oikeuden toteutuminen, Kilpi toteaa.