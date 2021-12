Marko Kilpi: Miksi hallitus ei tue kotimaista koronarokotetta?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja vaatii tukea rokotteelle, joka annetaan suihkeena nenän kautta.

Kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi vaatii lisää varoja kotimaiselle nenään suihkautettavalle koronarokotteelle.

– Nenäsumuterokotteen kehittäminen on jätetty täysin yrittäjän vastuulle, vaikka näin merkittävässä strategisessa asiassa pitäisi hallituksen ottaa huomattavasti enemmän vastuuta, Kilpi sanoo tiedotteessaan.

Rokotteen ovat kehittäneet virologian professori Kalle Saksela, Euroopan eturivin syöpätutkija akatemiaprofessori Kari Alitalo ja maailman johtaviin rokotevektoreiden tutkijoihin kuuluva akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttuala.

Kilpi kummastelee sitä, että kotimaiselle rokoteinnovaatiolle ei ole herunut hallitukselta tukirahaa.

– Rokotteen kehittäjät on ohjattu hakemaan itse lainarahoitusta Business Finlandista ja muita tukimuotoja, kun samaan aikaan hallituksen ohjaamana muille yrityksille on hyvin avokätisesti jaettu puhdasta tukirahaa, jota on mennyt merkittävissä määrin myös yrityksille, joiden toimintaan korona ei ole vaikuttanut millään tavalla. Miksi rokotteen kehittäjille ei olisi voitu ohjata edes pientä tukisummaa näin tärkeään toimintaan, Kilpi kysyy.

Kokoomusedustaja on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.