”Koulukotien tilanteessa kyse myös ihmishengistä”

Kansanedustajan mukaan koulukotien tilanne on muuttunut nopeasti hyvin huolestuttavaksi.

Vallilassa lauantaina 31.10. puukotettiin vuonna 2001 syntynyttä nuorta miestä, joka menehtyi vammoihinsa. Henkirikoksesta epäillään 16-vuotiasta nuorta. Saman henkilön epäillään puukottaneen Tampereella 3.10. miestä vatsaan ryöstön yhteydessä. Mediatietojen mukaan Vallilan henkirikoksesta epäilty 16-vuotias nuorukainen oli karkuteillä koulukodista.

Kansanedustaja Marko Kilpi (kok.) muistuttaa, että alkuvuodesta eduskunnan oikeusasiamies teki tarkastuksen valtion koulukotiin ja valmistuneessa raportissa oikeusasiamies puuttui koulukodeissa tapahtuneeseen lasten liikkumisvapauden rajoittamiseen.

– Tarkastuksen jälkeen rajoittamista ja liikkumisen seuraamista ei ole enää voitu entisillä tavoilla tehdä ja se on saanut aikaan huomattavia ongelmia, joita on pitänyt selvittää jopa poliisipartioiden voimin, hän toteaa tiedotteessaan.

– Päihdeongelmat ovat räjähtäneet käsiin ja sen ohessa on seurannut liuta muitakin ongelmia, väkivallasta koulunkäynnin laiminlyöntiin, sillä on ollut tilanteita, jolloin lapset eivät ole olleet siinä kunnossa, että he voisivat osallistua opetukseen. Myös sijoitettujen lasten karkaamisvaara on kasvanut huomattavan suureksi, sanoo poliisitaustainen kansanedustaja Kilpi.

Hänen mukaansa valtion koulukoteihin on sijoitettuna lapsia, joilla voi olla useita epäonnistuneita sijoittamisia, eikä muita toimivia sijoituspaikkoja käytännössä enää ole.

– Valtion koulukoteihin voi olla sijoitettuna myös nuoria, joille on määrätty rikostuomioiden johdosta pantarangaistuksia. Oikeusasiamiehen tarkastuksen myötä samanlaisia ongelmia on ollut muissakin koulukodeissa, ei pelkästään valtion koulukodeissa, Kilpi sanoo.

Hän toteaa, että lasten liikkumisvapautta saa rajoittaa lastensuojelulain 69 pykälän nojalla enintään seitsemän vuorokauden ajaksi. Sosiaalityöntekijä voi kuitenkin rajoittaa lapsen liikkumista enintään 30 vuorokauden ajaksi. Tähän on oltava erittäin pätevät syyt.

Kilven mukaan seitsemän vuorokauden rajoituksia tehdään tällä hetkellä sangen paljon, mutta rajoitukset eivät toteudu kaikkien kohdalla varsinkaan yhtäaikaisesti, ja koska liikkumista ei eduskunnan oikeusasiamiehen tarkastuksen jälkeen ole pystytty enää rajaamaan riittävästi, on tilanne koulukodeissa muuttunut nopeasti hyvin vaikeaksi.

– On ollut täysin odotettavissa, että tilanne kehittyy vielä sellaiseksi, että joku saattaa näiden ongelmien ansiosta menettää henkensä. Nyt Vallilassa vuonna 2001 syntynyt nuori ihminen on menehtynyt koulukotikarkurin puukottamana. Tampereellakin hengenmenetys oli varsin lähellä, Kilpi toteaa.

Hän vaatii tilanteeseen pikaisia muutoksia.

– Varsinkin valtion koulukodeissa on pystyttävä rajoittamaan lasten liikkumista huomattavasti helpommin ja pidemmäksi aikaa kuin mitä nyt voidaan tehdä. Henkilöstöresurssit on saatava myös kuntoon. On selvä asia, että tällaisessa tilanteessa myös henkilökunnan turvallisuus on huomattavalla tavalla vaarantunut, lasten turvallisuuden lisäksi meidän on huolehdittava myös koulukotien henkilökunnan, kuten myös sivullisten turvallisuudesta. Kyse on alaikäisistä ihmisistä, mutta samalla on kyse myös ihmishengistä, Kilpi korostaa.